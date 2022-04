Clínica de Niterói celebra mês mundial da conscientização do autismo

O mês de abril é conhecido por ser o mês mundial da conscientização do autismo. Com isso, a clínica Espaço Crescer irá promover algumas ações sociais voltadas ao público TEA.

A clínica localizado em Niterói possui um projeto chamado Integra TEA, voltado para o desenvolvimento das crianças e adolescentes do espectro autista. Lá é prestado atendimentos multidisciplinares com profissionais e técnicas especializadas para o desenvolvimento.

Neste mês, a clínica promoveu mais um projeto, este chamado de “Abril Azul”, onde oferecem uma programação cultural direcionada para o público infanto-juvenil com TEA e suas famílias, tendo o propósito de celebrar o Mês Mundial da Conscientização do Autismo.

Entre os objetivos deste projeto estão inserir as atividades culturais na rotina das famílias, abrindo novos horizontes e possibilidades de lazer, funcionar como uma extensão ao trabalho terapêutico realizado com a criança, servindo como uma atividade de socialização, além de despertar o interesse da criança pela cultura.

Serão ao todo duas ações, sendo a primeira uma sessão de cinema exclusiva no dia 20/04, às 19h, no Cinemark Plaza Shopping, na Rua Quinze de Novembro, 8. A sala deverá ser preparada para atender as crianças do espectro autistas, tendo uns ajustes como na climatização da luz, não podendo ficar totalmente escuro na sala, devido a sensibilidade de algumas crianças, o volume do som, onde deverá ser em uma altura média, para não causar incômodos as crianças e a disponibilidade de almofadas para assentos para as crianças menores.

Posteriormente, será realizado um dia de atividades no Campo São Bento, localizado na Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, em Icaraí, no dia 30/04, das 10h às 14h. O dia será repleto de brincadeiras sensoriais e que estimulem o desenvolvimento das habilidades, oficinas de artes para estimular a criatividade das crianças, boneco animados para as crianças brincarem e animação infantil, em conjunto com os Voluntários da Alegria.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca