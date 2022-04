Instituto Estadual do Cérebro é referência no tratamento do Parkinson

Você já ouviu falar sobre o mal de Parkinson? Sabe o que é? Como a doença se desenvolve? De acordo com o Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer (IECPN), o Parkinson nem sempre está diretamente ligado a fatores genéticos. Os primeiros sinais costumam ser a perda do olfato, distúrbios do sono, micrografia - letra muito pequena ao escrever à mão -, problemas intestinais e depressão.

O diagnóstico correto é primordial em qualquer doença e possibilita iniciar o tratamento adequado. Ainda não há comprovação científica de que haja formas de evitar a doença. Ao notar qualquer sintoma, procure um neurologista, para uma avaliação clínica.

O IECPN, unidade da rede estadual de saúde e administrado pelo Ideas, é referência no assunto e conta com o ‘Ambulatório de Movimentos Involuntários’. Os pacientes com Parkinson passam por uma avaliação clínica e testagem dos movimentos de agilidade, rigidez e tremor.

A avaliação permite identificar o grau dos sintomas e a definição sobre encaminhar os pacientes para a realização da cirurgia, que tem como principal objetivo melhorar a qualidade de vida. O controle de efeitos colaterais das medicações, a diminuição do tremor e a consequente redução da medicação fazem parte desta melhoria. O acesso ao IECPN é realizado pela Sistema Estadual de Regulação (SER).