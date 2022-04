Dupla maricaense se destaca em prova de adestramento do Rio

A Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenadoria Especial de Proteção Animal, foi representada pelo coordenador Fabiano Novaes e pelo cão Lex do Sadonana nas etapas da prova de adestramento, que visava titular cães com o exame de BH – prova de cão acompanhante que avalia se o cão é controlado e tem condições de viver bem em convívio social – e obteve a segunda melhor nota, no sábado (09/04). A prova foi realizada pelo tradicional clube Brasil Kennel Club, fundado em 1922, e reuniu 20 duplas.

“Os cães são seres incríveis e nós precisamos aprender muito sobre eles! Queremos criar uma cultura diferente aqui na cidade, onde as pessoas passem a valorizar a boa convivência e estimular os donos a serem responsáveis pela educação dos seus cães. Com dez minutos de dedicação diária é possível construir uma parceria fantástica com essas ferinhas para toda vida”, comentou Fabiano.

A prova foi realizada pelo tradicional clube Brasil Kennel Club, fundado em 1922, e reuniu 20 duplas | Foto: Divulgação/Emerson Guimarães/Prefeitura de Maricá

Sobre a prova de adestramento

Na primeira sessão foi avaliado exercícios de adestramento, onde todas as duplas realizaram cinco tipos de atividades, quando o adestrador deve mostrar controle e o cão alegria e precisão ao executar tarefas, como andar junto com e sem guia; sentar; deitar e atender o chamado do condutor; e deitar e ficar ao fazer o exercício de distração. Já na segunda fase, o cão é submetido a situações que são comuns no dia a dia durante o passeio, onde o cão ao trafegar por uma via vai passar por pessoas andando e correndo, por outro cão, por bicicleta e veículos.

Esta prova é utilizada para certificar cães controlados aptos ao convívio social. Em alguns países da Europa, os cães só podem sair na rua para passear se tiverem este certificado, que é universal. Qualquer pessoa poderia ser inscrita e participar da prova, não apenas adestradores profissionais. A inscrição para o nível básico é R$ 100 e o coordenador custeou do próprio bolso os gastos, incluindo logística.