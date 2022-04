Shopping em SG promove ação social em parceria com a prefeitura

Nos dias 12, 13, 26 e 27 de abril, das 9h às 13h, o Pátio Alcântara vai promover, em parceria com a Prefeitura Municipal de São Gonçalo, a ação social ''Nosso Pátio'', que vai oferecer aos gonçalenses acesso a diversos serviços públicos. Nesta segunda-feira, 11 de abril, o Pátio Alcântara vai disponibilizar um stand no piso térreo, na entrada do empreendimento, para a distribuição de senhas (serão oferecidas 50 senhas para cada dia da ação).

Nesta e na última terça-feira do mês, 12 e 26 de abril, o empreendimento vai oferecer facilidades, como orientação jurídica, emissão de primeira e segunda vias do CPF, além de pedido de isenção de taxa para segundas vias de identidade e certidões (nascimento, casamento e óbito). O público acima de 18 anos, que busca os serviços de CPF, precisa informar o RG e título de eleitor. Já os menores de 18 anos precisam informar o RG emitido pelo Detran-RJ e o RG de algum responsável. Para isenção de taxa para emissão do RG, é necessário apresentar a certidão de nascimento original.

Já nos dias 13 e 27 de abril, o Pátio Alcântara vai disponibilizar informações sobre os equipamentos da Assistência Social, como Centros de Referência da Assistência Social, Centros de Referência Especial da Assistência Social e Centro Especial de Orientação à Mulher. Ainda, o shopping vai oferecer informações sobre a Coordenação Auxílio Brasil. Além disso, a ação social vai possibilitar a inscrição para casamento comunitário e o encaminhamento para o cartório. Para registro gratuito da certidão de casamento, o casal deve apresentar documentos de RG, certidão de nascimento, comprovante de residência, carteira de trabalho (ou Cadastro Nacional de Informações Sociais) e apresentar duas testemunhas. As famílias com renda de até R$2.000,00 (casal) podem usufruir do benefício.

O evento 'Nosso Pátio' será no segundo piso, ao lado da loja Pernambucanas. A ação também é uma parceria do shopping com a Subsecretaria de Bolsa Família e a Subsecretaria de Proteção às Mulheres.

PÁTIO ALCÂNTARA

Praça Carlos Gianelli, s/nº – Alcântara – São Gonçalo – RJ

Tel.: (21) 2602-3950

WhatsApp: (21) 6658-1511

www.patioalcantara.com.br

www.instagram.com/patioalcantara