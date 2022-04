São Gonçalo divulga lista de inscritos para Centro de Referência do Autista

Os responsáveis pelos alunos portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA) que fizeram a inscrição para o sorteio do Centro de Referência Municipal do Autista Marlene Felício Faria, no Centro, devem ficar atentos ao Diário Oficial do Município desta segunda-feira (11). Lá, estão publicados os nomes dos inscritos para o sorteio que acontece na próxima quarta-feira (13), às 10h, no auditório da Secretaria de Educação, com limite de 50 lugares e transmissão ao vivo pelas redes sociais da secretaria.

Após o sorteio, haverá registro dos nomes contemplados em livro de ata do Centro de Referência, que será utilizado no período da matrícula. A publicação da relação dos sorteados para as vagas imediatas e de cadastro de reserva se dará através do Diário Oficial do Município, no dia 14 de abril.Serão disponibilizadas 150 vagas, distribuídas da seguinte forma: 100 vagas para alunos da rede pública municipal de ensino de São Gonçalo; 50 vagas para alunos que não são da rede pública municipal de ensino de São Gonçalo e 20 vagas para cadastro de reserva, sendo 10 vagas para alunos da rede e 10 para alunos que não são da rede.

Novo Centro de Referência no Mutondo

Quem ainda não foi contemplado com os sorteios dos dois Centros de Referência em Autismo do município terá nova oportunidade de obter o atendimento especializado. Na última semana, um imóvel no Mutondo foi desapropriado e irá abrigar o terceiro Centro de Referência em Autismo.O início das obras está previsto para o início de maio, podendo entrar em funcionamento no segundo semestre deste ano. Ao todo, a unidade terá capacidade para atender 450 alunos portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA) que também serão selecionados por meio de sorteio.