Governador inaugura Casa do Trabalhador de Tanguá nesta terça-feira (12)

O governador Cláudio Castro vai a Tanguá nesta terça-feira (12/04) para anunciar o início de obras do Centro de Referência da Juventude (CRJ) e inaugurar mais uma Casa do Trabalhador, a 14ª do estado. Ainda no município, Castro assinará um Termo de Cooperação Técnica da pavimentação e drenagem da Estrada da Posse e um Acordo de Cooperação para Ampliação dos Serviços de Identificação do Detran, cujo imóvel será cedido pela prefeitura.

Serviço:

* Anúncio do início das obras Centro de Referência da Juventude (CRJ), assinatura do Termo de Cooperação Técnica da pavimentação e drenagem da Estrada da Posse e do Acordo de Cooperação para Ampliação dos Serviços do Detran

Horário: 10h30

Local: Observatório de Talentos

Endereço: Praça Alípio Cardoso, s/nº, Centro- Tanguá

* Inauguração da Casa do Trabalhador de Tanguá

Horário: 11h

Endereço: Rua Teixeira de Macedo – Centro (Próximo a Academia Corpus)