Dois BRT’s pegam fogo na cidade do Rio

A cidade do Rio registrou mais dois casos de ônibus que foram incendiados em lugares diferentes do Rio. O mais recente foi em Madureira, perto do Mercadão, Zona Norte do Rio, no final desta tarde de segunda-feira (11). O outro caso, um dos ônibus sofreu um princípio de incêndio na estação do Galeão, perto do aeroporto internacional Tom Jobim, porém foi contido por populares. Ninguém se machucou.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares do quartel de Irajá foram acionados às 17h para conter o incêndio que iniciou na Avenida Ministro Edgard Romero, perto da estação do Mercadão de Madureira. O fogo foi controlado depois de 50 minutos.

Devido o incêndio, a pista destinada ao sistema ficou interditada. Os ônibus que passavam por lá, seguiram pela pista regular na avenida. Não teve nenhum registro de vítimas.

O outro caso foi de um ônibus incendiado na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas. Durante a manhã desta segunda-feira (11).