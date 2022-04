Prefeitura de Niterói dá início às obras do Engenho do Mato

A Prefeitura de Niterói iniciou as obras de drenagem e pavimentação do Engenho do Mato. O aporte do Município para este projeto, que vai beneficiar 117 ruas, é de R$145 milhões. No momento, as intervenções acontecem em 19 vias, entre elas, a Avenida do Canal, Rua dos Flamboyants, Almanir Grego, Ângelo Longo, Sílvio Pereira do Lago, além das ruas 05, 52, 53 e 56.

O presidente da Emusa, Paulo César Carrera, enfatiza que o trabalho será realizado respeitando as características do bairro. Ele explica que o projeto contará com três tipos de pavimento: asfalto, piso intertravado e concreto. A previsão é que todo o trabalho de urbanização no Engenho do Mato seja concluído em 30 meses.

“Após diversas reuniões com moradores do Engenho do Mato, decidimos manter o caráter e a vocação rural do bairro”, conta o presidente da Emusa. “Seguimos o cronograma iniciando os projetos de urbanização pelas áreas mais baixas, como o Serra Grande e o Maravista, para só então entrar no Engenho do Mato, que é a localidade mais alta da Região Oceânica, caso contrário toda a região abaixo sofreria constantes alagamentos. Estas obras representam o fim dos alagamentos e maior qualidade de vida para a população da Região Oceânica”, pontua Carrera.

As intervenções do Engenho do Mato integram o pacote de obras de drenagem e pavimentação para a Região Oceânica, que foi anunciado pela Prefeitura de Niterói em 2019, e inclui, ainda, os bairros Santo Antônio, Maralegre, Maravista e Serra Grande. São mais de 200 ruas que receberão urbanização com investimento do Município de mais de R$ 200 milhões.

Investimentos – Desde 2013, a gestão municipal já investiu mais de R$ 350 milhões em obras de drenagem, macrodrenagem e pavimentação. Foram drenados e pavimentados o Cafubá, a Fazendinha, o Bairro Peixoto, o Boa Vista, e parte de Piratininga, Camboinhas, Maravista e Maralegre. São mais de 150 ruas com obras executadas. Também foram entregues as obras da Avenida Professora Romanda Gonçalves, no Engenho do Mato, e a macrodrenagem de Itaipu e Piratininga, entre a Estrada Francisco da Cruz Nunes e a Avenida Almirante Tamandaré.