Idosa é assaltada e arrastada em carro por três quarteirões no Rio

Uma família moradora da Zona Norte do Rio de Janeiro, passou por momentos de terror na noite do último sábado (09). Idosa de 72 anos acabou sendo arrastada em carro após assaltado.

A senhora era uma das cinco pessoas que estavam no veículo, porém não conseguiu se soltar do cinto de segurança. Ela ficou pendurada para fora do carro e foi carregada por três quarteirões, até o cinto arrebentar.

A idosa está internada no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, e deve passar por cirurgia na noite desta segunda-feira (11). Uma prótese no ombro será colocada.