Empresário tem carro destruído após queda de poste e árvore no Mutondo

Nem em seus piores pesadelos o empresário Felipe Freitas imaginaria que viveria uma situação como a desta segunda-feira (11). Ele teve seu carro atingido pela queda de um poste provocada pela queda de uma árvore. Foi como um efeito dominó: a árvore caiu sobre o poste e o poste caiu por cima do carro do empresário. Tudo aconteceu no domingo (10) e desde então a situação não foi resolvida. Felipe mora na Travessa Lauro Corrêa, no Mutondo.

Desde 2018, Felipe já vinha notando que a árvore ameaçava tombar e pediu ajuda a Prefeitura Municipal de São Gonçalo para solucionar o caso, junto a outros vizinhos. "Tem um valão aqui perto que enche quando chove e acaba atingindo a árvore, que fica com a base molhada. A erosão do caule e das raízes vem fazendo a árvore cair. Avisamos para a prefeitura desde essa época. Em 2019, um galho da árvore caiu em cima de outro carro meu e amassou o teto. O serviço de poda da Prefeitura só veio aqui há 20 dias, eles viram a situação e falaram que iam retornar, mas nada mais aconteceu. Até que ontem (10), ocorreu esse incidente comigo e meu carro. Por volta das 18h, eu cheguei em casa, estacionei o carro dentro do meu condomínio, na frente de casa, e tirei minha filha de 7 meses do veículo, com minha esposa. Foi o tempo de eu colocar a criança no sofá e voltar para as pegar as coisas que eu ouvi um barulho e vi que o poste tinha tombado no meu carro", contou ele.

A árvore caiu por cima do muro do condomínio e atingiu o poste | Foto: Arquivo pessoal

Os bombeiros foram acionados pelo empresário e registraram a ocorrência. Logo depois, a Enel foi acionada para retirar o poste do local, mas, como este faz parte do condomínio, Felipe foi informado de que não poderiam tomar providências. Porém, desde o ocorrido, o empresário está sem energia elétrica em casa, e, consequentemente, sem poder trabalhar.

"Eu estou indignado por estar sem poder trabalhar em casa. Minha esposa saiu, está no trabalho e eu estou em casa sem poder fazer nada por estar sem luz e também não posso sair por estar sem carro. Até para acionar o seguro do veículo eu preciso tirar essa fiação do meu carro e eu não tiro por ser de energia e corro risco de um choque. Eu fiz contato com o meu advogado para entrar com providências judiciais. Meus pais tem essa casa há 20 anos e nunca ocorreu nada do tipo. A Prefeitura também foi acionada, já que a árvore fica no final da rua, mas ninguém veio até então", concluiu ele.

Felipe continua esperando por respostas e soluções para o seu problema.

Procurada, a Enel Distribuição Rio esclarece que "enviou equipe de emergência para verificar falta de energia na residência de cliente, em condomínio no bairro Mutondo, em São Gonçalo. A interrupção ocorreu quando uma árvore atingiu o poste do cliente e este caiu em cima de um carro, quebrando o equipamento. A companhia ressalta que o reparo da rede interna é de responsabilidade do cliente, que deve pedir a religação para ter o serviço restabelecido com segurança".

A Prefeitura de São Gonçalo informou, por meio da Secretaria de Conservação, que ainda na tarde desta segunda-feira (11) o endereço informado na demanda será vistoriado por uma equipe do Parques e Jardins.