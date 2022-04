Projeto 'Arte na Rua' terá agenda diversificada em abril; veja!

O projeto musical Arte na Rua, uma tradição em Niterói, é uma plataforma de divulgação dos artistas de nossa cidade e retornou as atividades presencialmente este ano.

Para a segunda quinzena do mês o projeto terá uma agenda de shows diversificada, em locais distintos: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno (Campo de São Bento), Horto do Fonseca, Horto do Barreto e Rolezão (Praia de Piratininga). A programação é gratuita.

No próximo sábado (16), teremos shows em Icaraí e no Fonseca. Quem se apresenta na varanda do Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, às 11h, é a cantora Fátima Regina, acompanhada do musico Zeh Netto; no Horto do Fonseca o show é do grupo Desejo Natural. Domingo (17) os shows acontecem em Piratininga e no Barreto. Quem for ao Rolezão, às 18 horas, assistirá a apresentação de Evandro Marinho; já no Horto do Barreto quem ocupa o palco é Mauricio Praxaxar.

O projeto segue com apresentações no outro sábado (23) em Icaraí e no Fonseca, com os Luciana Lazulli e Ricardo Gilly, no Paschoal Carlos Magno; e Bruno Barreto, no Fonseca. Domingo (24) temos Andrea Beat, no Horto do Barreto; e Bruno Queiroz, no Rolerzão de Piratininga.

Fechando o mês, o Arte na Rua apresenta no sábado (30), às 11h, Cacala Carvalho no Horto do Fonseca; e Twoone no Campo de São Bento, em Icaraí.

Sobre o Arte na Rua

O projeto mostra o quanto a cultura influencia no desenvolvimento da cidade e da população, por meio da ocupação dos territórios públicos, com apresentações gratuitas em diferentes linguagens.

O Arte na Rua afirma o potencial criativo da cidade e valoriza a ocupação dos territórios públicos por todas as faixas etárias. “Partindo do princípio que as ruas são livres para as manifestações artísticas, o Arte na Rua está de volta para promover apresentações gratuitas de diferentes linguagens artísticas em vias e espaços públicos, estabelecendo um diálogo direto entre artistas e cidadãos”, afirma Marcos Sabino, Presidente da Fundação de Arte de Niterói.

Em nove anos de atuação, o projeto já passou por diversos bairros, percorrendo de norte a sul o território niteroiense. Foram contempladas mais de quatro mil apresentações, distribuídas entre música, teatro, dança, circo, arte-educação, entre outras.

Mesmo durante a pandemia da COVID-19, no ano de 2020, o Arte na Rua esteve presente nas redes da Cultura Niterói com lives semanais. Desta forma, além de produzir um conteúdo de altíssima qualidade para o público em isolamento, os grupos e bandas conseguiram se reunir para uma apresentação única em tempos tão necessários.

Sobre os artistas

Fátima Regina e Zeh Netto

A dupla Fátima Regina e Zeh Netto apresenta o show “A Música em Nós”, que representa o amor, a inspiração, a calma, os encontros, a satisfação e a alegria que são o combustível para nossas vidas. Cantando e tocando as canções que nos emocionam levamos a todos vocês um pouco do universo encantador da música brasileira. “Nosso amor pela musica e pelo que fazemos, nos faz acolher com muito entusiasmo aqueles que nos procuram com seus desejos, duvidas e objetivos para tornarem realidade uma carreira musical com base no estudo, criação, foco e dedicação!”, explicou Fátima Regina, que é cantora, compositora e preparadora vocal.

Luciana Lazulli e Ricardo Gilly

A dupla Luciana Lazulli e Ricardo Gilly apresenta um repertório variado de blues e MPB. Luciana é cantora, compositora, multi instrumentista, pesquisadora e professora de música, com 28 anos de carreira e trabalhos realizados no cinema, teatro, apresentações ao lado de grandes nomes do jazz, MPB, música erudita, e outros gêneros, tanto no Brasil quanto no exterior. Já Ricardo Gilly é violonista, arranjador e editor de songbooks de música brasileira, com cerca de 150 livros publicados.

Twoone

Formada em 2017, a banda tem um repertório calcado em releituras para composições consagradas de artistas como Maroon 5, Oasis, The Police, Tears for Fears, Pink Floyd e Bob Marley, e entre outros. Com arranjos inspirados no lounge jazz, agrada tanto aos fãs do rock, quanto aos do jazz e do pop. A banda conta com Jorge Mathias (voz e baixo), Renato Soares (voz e guitarra) e Ayres d'Athayde (bateria), todos com vasta bagagem no cenário musical.

Desejo Natural

Com Márcio (vocal e pandeiro), Henrique (vocal e violão), Sandro (tan tan) e Dirley (reco reco), o grupo de pagode Desejo Natural completa 15 anos de sucessos. Vindo de São Gonçalo, traz em seu currículo apresentações em grandes casas de shows do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Com 2 CDs gravados onde apresentam repertório autoral, o Desejo Natural vem sendo considerado o melhor grupo de pagode por 4 anos consecutivos em festivais de música dos quais participaram. Agora o grupo chega ao Arte na Rua para agitar o Horto do Fonseca e botar todo mundo pra sambar ao som de “O amor nasceu para nós”, atual música de trabalho, e outros hits.

Bruno Barreto

Cantor, percussionista, compositor e ator (peça musical “Clementina, cadê você?”), nascido em Niterói, no bairro do Barreto, Bruno tem em sua origem o som do batuque. O quintal de sua casa abrigava o terreiro de umbanda de sua avó e foi lá que teve o primeiro contato com instrumentos de percussão. Logo depois, veio o tamborim que ele aprendeu a tocar no bloco de Carnaval, “Copo cheio”, guiado por seu pai e amigos músicos. Anos mais tarde, já tocando profissionalmente, teve oportunidade de integrar a banda de importantes artistas da música brasileira como Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Diogo Nogueira, Teresa Cristina, Sandra de Sá, Léo Jaime e Arranco de Varsóvia. Vocalista do grupo Semente, Bruno mantém uma carreira solo e também participa de projetos paralelos como o encontro do grupo Samba da Gávea (roda de samba que acontece todas as segundas feiras na Da Casa da Tata) e que tem um time de músicos da nova geração como Pedro Miranda, Alfredo Del-Penho, João Cavalcanti, entre outros.

Cacala Carvalho

Cantora, violonista e compositora, a carioca/niteroiense Cacala Carvalho iniciou sua carreira no final dos 80 no Rio de Janeiro. Apresentou-se por toda parte do Brasil, e em Lisboa. Seus trabalhos em grupo mais conhecidos são o Arranco de Varsóvia e o trio vocal feminino Folia de 3, além do trabalho solo, atualmente com o Duo de Casa (com seu filho Canequinha também ao violão). Compõe bebendo no imaginário das ruas e praias do Rio de Janeiro e de Niterói, cidade onde passou parte da infância, e onde reside desde 2004. Cantando as suas impressões, busca se construir como pessoa e cidadã através do seu trabalho autoral. Tem 2 álbuns de carreira solo gravados e 8 com projetos em grupo. A sua obra mais recente traduz a experiência feminina, o amor vivido e selado nas areias das praias, as experiências familiares, a paixão por Itacoatiara, as viagens de barca pela Baía de Guanabara, o lirismo das paisagens, e até mesmo o estresse do trânsito das tantas idas e vindas pela ponte Rio-Niterói, essa que leva e traz as pessoas de e para lugares internos muito especiais.

Mauricio Praxaxar

Cantor, compositor e Zabumbeiro, Praxaxar completou 23 anos de carreira em dezembro de 2021. Durante quase duas décadas, levou para o público de todo o Brasil suas composições e forró da melhor qualidade. O artista ficou conhecido como resistência cultural por ter produzido e estado a frente de 90% dos forrós em pontos de cultura da cidade de Niterói, em seus 20 anos de carreira. Há 10 anos o artista é músico residente e curador artístico do Arraiá do Downtown, um dos eventos mais tradicionais do Rio de Janeiro. Seu show é marcado por uma pegada única e com uma voz potente, com uma divisão rítmica – o sincopado -- quase única no cenário pé de serra. Zabumbada firme e um balanço bem cadenciado, adquirido com muito estudo após um longo trabalho de pesquisa. Seu repertório é autoral mas também traz obras de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro, Alceu Valença, Zé Ramalho, Antonio Barros e Cecéu, Trio Nordestino e Os 3 do Nordeste.

Andrea Beat

Andrea Beat, cantora do Rio de Janeiro, afilhada de Ataulpho Alves Junior, com fortes influências no samba de raiz, possui música de berço, a começar por sua família. Filha de Carlinhos Pandeiro de Ouro e Tônia Castro (Tuníca), que trabalhava com Ataúlfo Alves compositor de clássicos como “Ai, Que Saudades da Amélia”, “Laranja Madura”, “O Bonde São Januário”, entre outros, incentivando a cantora desde pequena. Fez parte do grupo Copacabana Beat e também participou de gravações importantes de CDs e DVDs com nomes conhecidos da música brasileira, entre eles, Arlindo Cruz, Leandro Sapucaí, Netinho de Paula, Délcio Luís, Sorriso Maroto, Swing Simpatia, Imaginasamba, Dvd da FM O Dia, Claudinho Guimarães (2013), Marcelo D2(2011), Jorgynho China (2013) e Inácio Rios (2014/2015), entre outros.

Evandro Marinho

Evandro Marinho intérprete da coleção “O Som do barzinho” volumes 6, 7, 8, 9 e 10, com releituras dos grandes clássicos da MPB e Word Music. Neste projeto ao vivo, com o saxofonista Jeferson Santos, apresenta clássicos de bandas como: Men at Work, Dire Straits, Creedence Clearwater e cantores como Djavan, Tom Jobim, Chico Buarque, Caetano Veloso e outros nomes da nossa música.

Bruninho

Nascido em 12 de novembro de 1983, em Niterói, Bruno Vieira Encrenazi iniciou sua carreiras artística aos 17 anos inspirado pelo pagode romântico da década de 90. Traz como referência o grupo Fundo de Quintal e dos artistas Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho e Beth Carvalho, entre outros. Passando por diversos grupos, onde se destacou pelo seu espírito de liderança, o cantor e compositor dividiu palco com artistas renomados do cenário do samba e pagode, como Thiaguinho, Grupo Revelação e Rodriguinho. Em 2020 deu início a sua carreira solo, sendo impulsionado pelo seu carisma e desenvoltura nos palcos, sempre com sorriso no rosto e muito amor ao que faz.

Programação – 2ª quinzena de Abril:

Centro Cultural Paschoal Carlos Magno (sábado, 11h)

16/04 - Fátima Regina e Zeh Netto

23/04 - Luciana Lazulli e Ricardo Gilly

30/04 - Twoone

Endereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n – Campo de São Bento - Icaraí, Niterói

Horto do Fonseca (sábado, 16h)

16/04 - Desejo Natural

23/04 - Bruno Barreto

30/04 - Cacala Carvalho

Endereço: Alameda São Boaventura, 770 – Fonseca

Horto do Barreto (domingo, 13h)

17/04 – Mauricio Praxaxar

24/04 – Andrea Beat

Endereço: Rua Dr. Luiz Palmier, s/n – Barreto

Rolerzão (domingo, 18h)

17/04 - Evandro Marinho

24/04 – Bruninho

Endereço: Praia de Piratininga, na altura da Praça do Delírio

Toda a programação é gratuita!