Biblioteca Parque de Niterói apresenta documentário sobre o comediante e músico Mussum

O Cine República deste mês exibe o documentário "Mussum, um filme do cacildis" (75 min, 2018, com direção de Susanna Lira), nesta terça-feira (12), às 15h, na Biblioteca Parque de Niterói. Após a exibição, vai haver roda de conversa. A entrada é gratuita e a classificação etária é 10 anos.

O filme conta a trajetória do músico e comediante Mussum, que foi vocalista do grupo ‘Os originais do samba’ e, depois, no cinema e na TV, como integrante do humorístico ‘Os Trapalhões’ – grupo que revolucionou a forma de fazer humor na teledramaturgia brasileira.

De forma irreverente e com estética gráfica inovadora, o documentário, narrado pelo ator Lázaro Ramos, apresenta raras imagens de arquivo e revela ao grande público quem foi esse artista que brilhou por todas as áreas das artes brasileiras e que continua presente até hoje como um ícone pop nas redes sociais, em camisetas e em campanhas publicitárias.

O Cine República é uma parceria entre a Fundação de Arte de Niterói (FAN), a Biblioteca Parque de Niterói, o Núcleo de Cineclubes de Niterói (NuCiNi)/Subsecretaria de Projetos Transversais, Cooperação e Articulação Institucional/Secretaria Municipal de Educação e o Centro de Convivência e Cultura de Niterói/Secretaria Municipal de Saúde.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=WPM4_3zUdlo

Serviço:

Cine República, com “Mussum, um filme do cacildis”, Susanna Lira

Data: 12 de abril, terça-feira

Horário: 15h

Entrada gratuita

Classificação: 10 anos

Duração: 75 minutos

Ano de lançamento: 2018

Local: Biblioteca Parque de Niterói

Endereço: Praça da República, s

, Centro, Niterói – RJ