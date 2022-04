Criança de 5 anos morre após cair do 4° andar de prédio

A Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso está investigando o caso de uma menina de 5 anos que morreu após cair do apartamento em que morava, no 4° andar do prédio, em Chapecó, Santa Catarina, na última sexta-feira (08). A criança teria pulado de sua janela e caído sozinha. A mãe e seu padrasto estavam no supermercado no momento do ocorrido.

Segundo informações de testemunhas que conversaram com o jornal Uol e viram o acidente, a criança estaria no apartamento, vendo televisão e pulando pelo imóvel. Ela foi para perto da janela, ficou de pé e acabou caindo. O apartamento dela não possuía rede de proteção, que evita situações como essa. Logo depois, os bombeiros foram acionados por um desses vizinhos e encontraram a menina no chão. Eles tentaram socorrê-la e a levaram para o hospital, mas ela já estava morta.

A mãe da menina chegou ao local depois e soube do ocorrido. Ela teria ficado em estado de choque. A mulher teria saído com o companheiro para comprar alimentos para realizar a janta naquela noite.