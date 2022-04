Atriz pornô Elisa Sanches é pré-candidata ao cargo de Deputada Federal

Elisa Sanches, conhecida por ser a atriz pornô com mais prêmios no 'Oscar do Pornô Nacional', irá concorrer ao Congresso Nacional nas eleições desse ano pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). Segundo o portal RLagos Notícia, a cereja do bolo da candidatura dela poderá ser seu slogan de campanha. Profissionais do marketing sugeriram a seguinte frase de efeito para ela: “Essa não promete, essa dá”.

Elisa Sanchez realmente se tornou pré-candidata ao cargo de Deputada Federal pelo partido já mencionado. Ela também pode estar pensando em fazer um funk e escrever um livro de suas memórias na vida profissional, segundo o portal Eu, Rio!

A pornstar também é modelo e apresentadora e, em 2020, foi considerada a segunda atriz mais vista do site Sexy Hot, ou seja, ela é bastante conhecida no gênero que trabalha e, por isso, pode ter alguns eleitores dessa área.

O PDT é o partido de Ciro Gomes, que tentará a vaga para presidente do Executivo em outubro deste ano.