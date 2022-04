Homem morre após acidente na RJ-104, em Niterói

Um homem morreu após seu carro colidir com uma árvore na madrugada deste domingo (10), na RJ-104, na altura do bairro Baldeador, em Niterói. Segundo informações, outras pessoas ficaram feridas com o acidente.

O acidente teria ocorrido um pouco depois das 5h da manhã. Segundo o Corpo de Bombeiros, havia cinco vítimas no local, sendo que o motorista do carro morreu antes de ser encaminhado para o hospital.

Os outros quatro envolvidos foram socorridos e levados para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca.