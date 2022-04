Morre Isaura Gomes, dubladora de Dona Clotilde, do Chaves

Morreu, no último sábado (09), a dubladora Isaura Gomes, que deu voz a personagens como a Dona Clotilde, de Chaves, ao Cascão, da Turma da Mônica, Luiza Alves de Punky A Levada da Breca, a narração do jogo League of Legends, e a Jane Jetson do desenho Os Jetsons. A causa da morte não foi divulgada, mas ela estava internada em um hospital há um mês. Isaura tinha 83 anos.

O jornal Estado de Minas publicou uma entrevista que fez com uma fonte ligada à dubladora. "A Isaura não queria comer e acabou ficando fraca. A princípio ela ficou sendo alimentada por sonda nasal e internada para acompanhamento. No decorrer do tempo, foram surgindo intercorrências e outros problemas, como infecção de urina, a saturação não estava boa etc”, afirmou a pessoa que falou com o veículo de comunicação. Ela estava na UTI.

A atriz Flora Paulita postou uma foto com Isaura nas redes sociais e colocou de legenda: "Minha maior inspiração, que bom que sua voz e seus ensinamentos ficarão pra sempre entre nós (emoji de coração). Vamos sentir sua falta e te amaremos pra sempre… sempre mesmo! (sic)".

O dublador Wendel Bezerra também lamentou a morte da colega de trabalho e postou fotos no Instagram com ela. "Perdemos hoje a dubladora mais incrível que eu já vi em 40 anos de dublagem. Isaura Gomes! Com ela aprendi, contracenei, briguei, dirigi, ri e chorei. Talento, senso de humor e uma energia inigualável! Na frente do microfone fazia todas as mágicas que uma voz pode fazer e muito mais! Estou muito triste com a partida dela, mas muito honrado por a @unidubstudios ter feito uma homenagem em vida pra ela. Descanse em paz, minha querida amiga. Sua excelência está para sempre nas telas, mas sua performance única só na memória dos privilegiados da profissão. Fui um deles. Que Deus te receba, “Isaurita Garcia, mãe da Bernarda” (emoji de choro e coração preto)", colocou ele na legenda da postagem com ela.