Procon-RJ encontra diferença de preço de até 50% em ovos de páscoa

O Procon Estadual do Rio de Janeiro realizou pesquisa de preços dos ovos de páscoa e das caixas de bombons mais buscados pelos consumidores. O levantamento coletou os preços de 731 produtos em 44 estabelecimentos localizados na Regiões Metropolitana, Serrana e dos Lagos, Norte Fluminense e também na internet. A coleta e a análise de dados foram feitas entre os dias 05 e 08 de abril. Os servidores identificaram variação de até 50% quando comparado o produto de igual marca em diferentes estabelecimentos.

Ovos de páscoa Kit Kat, Prestígio, Galak, Talento, Serenata De Amor, Batom, Sonho De Valsa, Laka, Óreo, Diamante Negro, Bis, Ouro Branco, Ferrero Rocher, Kinder E Tortuguita foram pesquisados. Os ovos vendidos pelas lojas especializadas Cacau Show, Kopenhagen, Lindt e Cacau Brasil também entraram na pesquisa. Assim como as caixas de bombom das marcas Nestlé, Arcor, Garoto, Lacta, Ferrero Rocher e também as caixas de Bis.

"O levantamento de preços realizado pelo Procon-RJ mostra que se o consumidor pesquisar, ele consegue economizar muito na compra de ovos de páscoa e de caixas de bombom. Um mesmo produto pode ser encontrado com variados preços",afirmou o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.

Região Metropolitana

Na capital, o ovo de páscoa que teve a maior variação percentual de preço foi o Galak. O chocolate oscilou até 44,37%, sendo encontrado por valores entre R$62,90 e R$34,99. O consumidor poderia economizar até R$33,00 se comprasse o ovo Kit Kat em uma loja ao invés de efetuar a compra em outra. A caixa de bombom Garoto também teve variação significativa de preço, 40,77%.

Comparando os valores de 2021 e 2022, o Galak foi o ovo que teve o maior aumento de preço (57,29%) no município do Rio de Janeiro. O mesmo produto foi encontrado no ano anterior no mesmo estabelecimento por R$39,99 e atualmente, por R$62,90.

Em Nova Iguaçu, a caixa de Bombom Ferrero Rocher subiu 56,29% de um ano para o outro. Ela custava R$15,99 em 2021, e em 2022 está sendo vendida por R$24,99 na mesma loja. Os ovos que tiveram maiores oscilações neste ano no município foram o Kit Kat, preços estão entre R$62,50 e R$37,99, e o Serenata de Amor, vendido por R$49,90 e R$34,99.

A caixa de bombom Nestlé oscilou até 33,63% em Niterói. Os moradores do município encontram o produto por R$8,29 em um estabelecimento e por R$12,49, em outro. Já o ovo de Páscoa Alpino, apesar de ter diminuído de tamanho, subiu 50%. Ele era comercializado por R$39,99 no ano passado e, atualmente, é vendido por R$59,99 pela mesma loja.

Internet

O consumidor que pesquisar pela internet antes de comprar a caixa de bombom Nestlé, vai poder comprar duas pelo preço de uma. O mesmo item é vendido por R$8,49 em um site e por R$16,99 em outro. Em relação ao ano anterior, a caixa de bombom Arcor subiu 77,87%, enquanto o ovo de páscoa Batom, 40%.

Uma boa economia de preço nos ovos de páscoa também será possível para quem olhar diferentes lojas virtuais antes de comprar. A diferença de preço encontrada para o ovo Talento Avelã foi de R$22,91, já para o Galak e Serenata de Amor, R$14,91.

Os servidores também fizeram pesquisa de preços em sites de lojas especializadas em chocolates para comparar os valores de 2021 e 2022. O maior percentual de aumento encontrado nestes estabelecimentos foi de 16,69% no preço do ovo Língua de Gato da Kopenhagen. Variação de 13,35% foi identificada no preço do Ovo Delírio da Dinda da Cacau Brasil, 12,54% no do Ovo Monte Belo e 11,83% no do Ovo Gold Bunny da Lindt.

Região Serrana

Na Serra, a pesquisa foi realizada no município de Nova Friburgo. O ovo de Páscoa Tortuguita teve variação percentual de 25,02%, enquanto o Galak 23,92%, se comparados os preços de diferentes lojas. Ao realizar uma análise de preços de 2021 e 2022, em uma loja, a caixa de bombom Ferrero Rocher subiu 45,65%, enquanto o ovo de páscoa Batom de R$29,99 passou a ser vendido por R$41,99.

Norte Fluminense

Duas cidades da região Norte Fluminense foram pesquisadas: Campos e Macaé. Em Campos, o preço do ovo de páscoa Kit Kat oscilou 31,82%, enquanto o do ovo Diamante Negro, 11,77% se comparado o valor praticado atualmente em diferentes lojas.

Em Macaé, a maior variação percentual encontrada foi de 37,15% no preço do ovo de páscoa Kit Kat. Já o ovo de páscoa Galak oscilou 20%. No ano passado, o consumidor poderia comprar o ovo de páscoa Kit Kat por R$39,99, enquanto na mesma loja, neste ano, ele vai pagar R$69,99, uma diferença de R$30,00 e aumento de 75%.

Região dos Lagos

O município pesquisado na Região dos Lagos foi Cabo Frio. Os consumidores que efetuarem a compra da caixa de bombom Garoto poderão economizar 34,64% dependendo da loja onde comprar o produto. O ovo de páscoa Diamante Negro foi encontrado por R$37,99 e R$27,40 em diferentes estabelecimentos, com variação de 27,88%. O morador do município poderia economizar mais de R$15,00 dependendo da loja que efetuar a compra do ovo de páscoa Kit Kat. Este último era comercializado por R$39,99 em 2021 e, em 2022, o preço saltou para R$59,99 no mesmo estabelecimento.

O Procon-RJ ressalta que as variações e oscilações de preços citadas foram feitas em relação aos produtos da mesma marca vendidos em diferentes estabelecimentos. Já o comparativo de preços praticados em 2021 e 2022 foi realizado entre os mesmos estabelecimentos.

Destaca ainda que nem todos os itens foram encontrados em todos os estabelecimentos verificados. Este levantamento é um retrato da ocasião em que foi realizada a pesquisa e não há a garantia de que o consumidor irá encontrar os mesmos preços no momento em que for realizar a compra.

A pesquisa completa pode ser acessada através do link: https://bit.ly/pesquisa-pascoa2022 .