Covidímetro: São Gonçalo continua com baixo risco de contaminação

Na semana epidemiológica 13/2022, na avaliação dos índices de contaminação do coronavírus entre os dias 27 de março e 2 de abril, São Gonçalo contabilizou apenas 2 pontos na variação de pacientes internados. Os outros quatro índices – ocupações de leitos de UTI adulto e de enfermaria, percentual dos casos notificados nas duas últimas semanas e variação de óbitos por covid – não pontuaram. Com os indicativos, São Gonçalo continua com baixo risco de contaminação pelo coronavírus.

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo orienta que as medidas sanitárias para evitar o contágio devem ser mantidas. Por isso, o gonçalense deve evitar aglomerações, respeitar o distanciamento de, pelo menos, um metro de outras pessoas, lavar as mãos ou higienizar com álcool em gel.

Na semana 13/2022, os indicadores apontaram 1% de ocupação de leitos de UTI adulto (0 ponto). A ocupação de leitos de enfermaria ficou em 2% (0 ponto). A variação de óbitos pelo coronavírus ficou com 0 (0 ponto). A variação de pacientes internados ficou em 0,9 (2 pontos). E, por último, a porcentagem dos casos da covid-19 notificados ficou em -78% (0 ponto).

Para ter a fase de risco determinada são avaliados cinco indicadores, que são: capacidade de leitos de UTI, capacidade de leitos de enfermaria, variação de óbitos por covid-19, variação de novos casos e variação de pacientes internados. Dependendo dos números do sistema municipal de saúde, o município vai contando pontos. Com o total, a cidade é colocada em uma fase. São cinco no total, sendo o amarelo 1 (fase 1) – o de risco mais baixo (variação de 0 a 9 pontos) e o vermelho escuro (fase 5) com maior risco de contaminação (com pontuação maior que 40).

É importante ressaltar que as avaliações de confirmação de óbitos sofrem alterações, diariamente, e podem ser referentes a datas retroativas devido ao processo de investigação da Vigilância Epidemiológica com base em resultados dos testes realizados pelos pacientes.