Manifestantes protestam contra Governo Bolsonaro no Rio

Manifestantes se reuniram, nesta manhã de sábado (09), no Centro do Rio, para protestar contra o governo Bolsonaro. O ato que ocorreu, também, em diversas cidades do país, se chama 'Bolsonaro Nunca Mais'. Dentre os manifestantes, haviam membros de sindicatos, de movimentos populares, de partidos e populares, que portavam cartazes contra políticas do governo e caminharam gritando palavras de ordem contra o atual chefe do Executivo.

Os manifestantes se reuniram na Candelária, no Centro do Rio, e foram caminhando até a Cinelândia. As principais 'bandeiras' de protesto eram contra o aumento no preço dos combustíveis e dos alimentos, de denúncias contra casos de corrupção e as altas taxas de desemprego no país. Na manifestação, era obrigatório o uso de máscaras contra a Covid-19, além do distanciamento social.

Ao todo, no Sudeste, ocorreram 25 atos contra o presidente neste início de fim de semana. No país inteiro, estavam programadas 73 manifestações contra o presidente de acordo com dados da Central de Movimentos Populares (CMP), incluindo cidades como Fortaleza (CE), São Luís (MA), Belém (PA), Brasília (DF), Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Campos dos Goytacazes (RJ), Osasco (SP), São Paulo (SP), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS) e outras. Houve atos, também, em Portugal e na Suíça.