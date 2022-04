Posturas fiscaliza novas barracas no Espaço Raul Veiga

A Subsecretaria de Fiscalização de Posturas iniciará, a partir da próxima segunda-feira, o processo de fiscalização das novas barracas do Espaço Raul Veiga, em Alcântara. As ações contarão com quatro agentes do controle urbano, que ficarão parqueados em pontos específicos da área comercial, para verificação da utilização das 142 barracas licenciadas para ambulantes atuarem no maior calçadão do município.

Ao longo dos próximos dias, equipes da subsecretaria realizarão ações de fiscalização para garantir a manutenção e ordenamento do espaço, além de checar o cumprimento das normas exigidas aos vendedores informais que receberam a licença para atuar no local. A subsecretaria orienta que os trabalhadores autônomos deixem em local visível a documentação de licenciamento concedida pelo município.

A região comercial de Alcântara, anteriormente, já contava com 12 servidores que realizavam ações de fiscalizações pelas vias comerciais do bairro. As práticas têm como objetivo manter o ordenamento das vias públicas, permitindo que os locais de acesso público sejam utilizados de maneira disciplinada.

Para o subsecretário de Fiscalização de Posturas, Rogério Abreu, o próximo passo visa continuar reforçar o ordenamento no município.

"Vamos intensificar as ações de fiscalização no Espaço Raul Veiga. Iniciamos nessa semana a entrega das barracas aos vendedores informais e, agora, partiremos para um outro passo, que é a verificação da utilização correta dessas barracas", afirmou o subsecretário.

Espaço Raul Veiga - A distribuição das primeiras 142 licenças para ambulantes atuarem no novo Espaço Raul Veiga, no Alcântara, foi realizada na última sexta-feira (4). A documentação foi entregue aos comerciantes pelo prefeito Capitão Nelson durante solenidade no Teatro Municipal de São Gonçalo.