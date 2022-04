Feira da Agricultura Familiar de Maricá acontece neste sábado (09)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca (SECAPP), promove a terceira edição de 2022 da Feira de Agricultura Familiar neste sábado (09/04), na Praça Emilton Santos, em Araçatiba. Esta edição contará com a equipe do Varal Solidário, que arrecadará alimentos, roupas e produtos de higiene e limpeza para pessoas em situação de vulnerabilidade dos bairros Caju e Jacaroá.

A feira reúne diversos produtores de hortifrutigranjeiros, alimentos e bebidas artesanais, além de artesanato, das 8h às 12h. Na programação, o retorno das palestras com temáticas relacionadas à agroecologia. A partir das 9h, o cientista agrícola da SECAPP, Yuri Marinho Ferreira, realizará palestra e bate-papo com o tema “agricultura orgânica” com o público interessado.

Como participar da feira

Os expositores envolvidos entram em contato com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca por e-mail (agricultura@marica.rj.gov.br) ou pessoalmente na sede (Estrada de Ubatiba, s/nº), onde são encaminhados para o setor responsável pela organização da feira. Na ocasião, é realizada uma entrevista. Posteriormente, é agendada uma visita ao produtor e, estando tudo correto e dentro dos padrões de qualidade do evento, é disponibilizada a barraca na feira gratuitamente.

Já o projeto Varal Solidário tem mais de 30 anos de atuação em diferentes bairros da cidade, seguindo o lema “Quem pode doa, quem precisa pega”.