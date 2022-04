Transporte universitário retorna na quarta-feira (13) em Itaboraí

A retomada da operação do transporte universitário para estudantes de Itaboraí já tem data para acontecer. Na próxima quarta-feira (13/04), o ônibus que transporta os universitários, de forma gratuita, volta a circular com destino às universidades de Niterói e São Gonçalo. Ao todo, oito ônibus farão paradas estratégicas na cidade para atender a demanda dos alunos, sendo seis saídas para o turno da manhã e oito para o turno da noite.

Com objetivo de estudar propostas e diminuir o custo da operação que beneficia estudantes do município, a comissão responsável pela licitação do transporte universitário se reuniu diversas vezes nas últimas semanas. Em razão do esforço da atual comissão para estabelecer o novo contrato, a cidade economizou cerca de 8,55%. Ou seja, houve uma queda de mais de R$262 mil nas despesas do município.

Neste ano, foi realizada a chamada para recadastramento dos estudantes e a abertura de um processo seletivo para novos cadastros. Para os novos alunos, é feito um estudo social, realizado por assistentes sociais do município, como critério para selecionar os beneficiários do transporte, a partir da comprovação de renda e condição social de cada inscrito, com prioridade para alunos que possuem renda familiar inferior a um salário mínimo e beneficiários de programas sociais.

"Estudamos a melhor forma de garantir o transporte universitário para os estudantes. Em caso de dúvidas sobre o horário de saída e retorno dos ônibus, é só procurar a sede do Espaço Universitário que as nossas equipes estão a postos para esclarecer todos os questionamentos", explicou o coordenador Henrique Souza.

O Espaço Universitário funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e fica localizado na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro (ao lado da Secretaria Municipal de Educação).