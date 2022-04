Moradores do Jardim Catarina sofrem com buracos e alagamentos

Em dias de sol, poeira. Em dias chuvosos, alagamento. Além dos buracos na via, essa é a realidade dos moradores da Rua Pedro Ferreira, no Jardim Catarina.

A via, que liga o bairro a Santa Luzia, se contrasta com a realidade das outras ruas da região. O asfalto liso, presente em quase todas as ruas do Jardim Catarina, deu lugar a crateras e poeira.

"Moro aqui há 40 anos. Quando cheguei não tinha asfalto, mas vi as obras serem feitas, as melhorias acontecendo. E agora estou vendo tudo se deteriorar. É um descaso, pois os impostos são pagos, mas manutenção não acontece", desabafou, a dona de casa.

Por conta dos buracos, que foram aparecendo após uma obra na rede de esgoto da região, os moradores estão sofrendo com o excesso de poeira.

"Quando passa carro, principalmente grande, sobe uma nuvem de poeira. E aqui tem movimento o dia todo, pois é uma rua que liga os dois bairros", explicou um empresário do local.

Conforme moradores e comerciantes da região, os buracos começaram a surgir há cerca de dois anos, após uma obra na rede de esgoto. Mas, os problemas não param por aí.

"Além disso no asfalto, ainda temos a questão do alagamento aqui. Temos uma rede pluvial, que nunca foi limpa. Então, qualquer chuva aqui alaga", acrescentou o empresário.

Procurada, a Prefeitura de São Gonçalo ainda não se posicionou sobre o problema.