São Gonçalo oferece atendimento especializado para autista, veja!

A Secretaria Municipal de Assistência Social, através da Coordenação Municipal de Acessibilidade e Inclusão (Comai), em parceria com o Shopping São Gonçalo, inaugurou, na tarde desta quinta-feira (6), o ‘Espaço Azul’, o novo ponto de apoio e auxílio às famílias e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O Espaço Azul terá acolhimento humanizado, direcionando orientações para colaborar com o desenvolvimento da pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

“É muito importante destacar que esse é um trabalho desenvolvido em rede na Assistência Social, com objetivo de encaminhar pais e responsáveis a serem atendidos nas áreas da saúde, educação... No primeiro contato aqui no Espaço Azul, a pessoa é direcionada para buscar o atendimento adequado e garantia de direitos. Essas questões são de grande preocupação para o prefeito Capitão Nelson, que vem determinando o desenvolvimento de políticas públicas para as pessoas com Transtorno do Espectro Autista”, disse o secretário de assistência Social, Edinaldo Basílio.

As ações também têm objetivo de combater o capacitismo, que é o preconceito contra as pessoas com deficiência. Ele acontece a partir de atitudes e tratamento diferenciado em relação às pessoas com o transtorno, por julgar que se tratam de incapazes ou menos capazes, algo que está inserido de forma estrutural na sociedade e precisa ser rompido.

“O Espaço Azul tem como objetivo principal realizar esse atendimento interdisciplinar, auxiliando o desenvolvimento da potencialidade e autonomia das pessoas com TEA, bem como promover uma melhoria na qualidade de vida dos responsáveis e familiares”, disse a Coordenadora Municipal de Acessibilidade e Inclusão, Vanessa Lopes.

A terapeuta Janaína Hermes, destacou a importância da Carteira Municipal Simplificada para Pessoa com TEA, especialmente em locais com atendimento público. O documento poderá ser solicitado no Espaço Azul.

“Diferente de outras deficiências, o autismo não possui uma característica física, então enfrentamos muito preconceito de estar em um local, de estar em uma fila preferencial. Ter essa identificação facilita muito, pois muitas pessoas falam que não parece ser autista, não parece que precisa do atendimento preferencial”, destacou Janaína, mãe do João Gabriel, de 4 anos de idade.

O documento de identificação foi criado em virtude da Lei nº 1253/2021, a partir do projeto de Lei 078/2021, de autoria do vereador Nelsinho Ruas.

Prestigiaram a inauguração do Espaço Azul o secretário de Assistência Social, Edinaldo Basílio, o secretário de Saúde Dr. Gleison Rocha, o subsecretário da Infância e Adolescência, Alan Rodrigues, o subsecretário da Proteção Social Especial, Jair Mello, e representando o Legislativo Municipal, os vereadores Nelsinho Ruas e Evangelista Ubirajara.

Serviços que serão oferecidos no Espaço Azul

Cadastro e emissão da Carteira Municipal Simplificada para Pessoa com TEA e Down.

Orientações sobre emissão de 2⁰ via de documentos para pessoa com deficiência.

Orientações sobre passe livre e cartão de estacionamento para pessoa com deficiência.

Orientações sobre benefícios sociais para pessoa com deficiência.

Agenda de palestras e rodas de conversas.

Divulgação e agendamento em eventos especiais e exclusivos para Pessoa com TEA.

Acolhimento Familiar para as famílias da Pessoa com TEA.

Serviço:

Espaço Azul

Endereço: Shopping São Gonçalo - Avenida São Gonçalo, nº 100, sala 210.

Atendimentos de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h.