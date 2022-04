Influenciadora aplica golpe em motoboy e se gaba: "deu certo, a nota falsa"

Uma influenciadora digital compartilhou em suas redes sociais, o momento em que usou uma nota de R$100 falsa para enganar um entregador e comprar um lanche, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. A postagem revoltou os internautas.

No vídeo, a jovem, que soma mais de 10 mil seguidores em suas redes sociais, apresenta o lanche, mostra que está com outras pessoas e se gaba de seu feito. Em seguida, ela ainda acrescenta que não colocou o endereço da sua casa, mas o da esquina, para que o motoboy não fosse capaz de localizá-la ao se dar conta do crime.

"Gente, nós somos muito olho gordo, né. Vocês não sabem o que a gente fez. Nós tínhamos uma nota falsa, né, de R$100. Aí a gente estava com a maior fome e falamos: 'vamos tentar passar essa nota falsa’. Aí, tá bom, pedimos o lanche, que deu R$94, sobrou R$5, e deu certo, a nota falsa e tudo isso de lanche, nem aguentamos comer tudo. Já pensou, o motoboy me segue?.", contou rindo.

Após o episódio, um outro entregador solidarizou-se com seu colega de profissão, manifestando sua indignação com a atitude da jovem, em suas redes sociais. A postagem teve mais de 4,5 mil compartilhamentos, gerando muitas críticas à blogueira, que se viu obrigada a desativar seus perfis, após a repercussão do caso.

"Essa história começou porque tenho um grupo de motoboys, porque também sou, e um parceiro nosso postou. Aí, assisti o vídeo e fiquei indignado, porque a gente que é motoboy está na luta todo dia aí, tentando ganhar o pão de cada dia, aí vem uma pilantra dessa e passa nota falsa", lamentou ele.

Em entrevista ao g1, a influenciadora disse que não deseja se pronunciar sobre o ocorrido, que já pagou o motoboy e “colocou uma pedra no assunto”.