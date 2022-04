Festival de Páscoa dá visibilidade a microempreendedoras de gastronomia

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Shopping São Gonçalo, está promovendo o Festival de Páscoa, que conta com a participação de 15 microempreendedoras do município. Elas estão expondo seus produtos do ramo alimentício no centro comercial. A feira vai ficar aberta ao público até o dia 16 de abril, um dia antes da Páscoa.

“A ideia dessa importante parceria com o Shopping São Gonçalo é dar oportunidade e visibilidade para essas microempreendedoras venderem seus produtos em um grande local de exposição com um custo mínimo, especialmente nesse período da Páscoa quando a economia fica aquecida. Convido todos os gonçalenses a prestigiarem o Festival de Chocolate, que está repleto de produtos de alta qualidade e preço acessível”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcio Picanço.

Durante o festival, também vão ocorrer oficinas temáticas, encontro com o coelhinho da Páscoa, degustações, entre outras ações, destinadas ao público.

As microempreendedoras que estão expondo receberam todo o auxílio da Casa do Empreendedor para atuarem no Festival de Páscoa, como é o caso da confeiteira Mayra Labres, de 25 anos, que considera a feira uma excelente ocasião para dar visibilidade às suas mercadorias.

“Está sendo uma oportunidade maravilhosa participar do Festival de Chocolate. Vejo como a ocasião ideal para expor meus produtos para as pessoas que não consigo alcançar através do trabalho que desenvolvo no ateliê montado na minha casa. A visibilidade de expor em um shopping agrega muito na minha marca. Sinto que estou expandindo meu empreendimento. Estou com esperança de vender muito”, declarou a confeiteira.

O Festival de Páscoa funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, de 13h às 21h.

Programação do Festival de Páscoa:

. de 8 a 10 de abril: encontro com o Coelhinho da Páscoa;

. 9 e 10 de abril: oficina infantil de decoração de ovos de chocolate;

. 11 a 15 de abril: atividades nas barraquinhas, degustações, promoções especiais;

. 16 de abril: oficinas infantis e encontro com o Coelhinho da Páscoa.