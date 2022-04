Polícia apreende maconha com embalagem com rosto de Neymar

Um carregamento de drogas com o rosto do jogador Neymar foi encontrado por policiais em Hernandárias, no Paraguai, na última quarta-feira (06). O material viria até o Brasil e estava escondido em um carro que passava pela região.

Segundo informações, os policiais detiveram o carro dos suspeitos e, após fazerem uma inspeção rotineira, encontraram a carga de drogas nos pneus da caminhonete deles. O material também apresentava o número 420 na embalagem. Ao lado da foto de Neymar, era possível ver desenhos de folhas de cannabis. Os acusados que dirigiam o carro negaram ter conhecimentos dos entorpecentes.

Ao todo, foram encontrados 800 kg da droga e o material segue na direção do Foz do Iguaçu, no Paraná. Os homens foram presos.