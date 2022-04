Garis decidem encerrar greve após acordo com a Comlurb

Após vários dias em greve, o sindicato dos trabalhadores da Comlurb decidiu encerrar a paralização após acordo com a empresa. Uma manifestação dos trabalhadores aconteceu nesta quinta-feira (7) na porta do Tribunal Regional do Trabalho, no Centro do Rio, onde estava acontecendo uma audiência sobre o caso.

A Comlurb reajustou os salários da categoria em 6% e do tíquete alimentação, que passou de 3% para 6%. Os trabalhadores estavam em greve desde o dia 28 de março. Na ocasião, diversas ruas da cidade registram desde então grande acúmulo de lixo espalhado em vários pontos.

Veja a proposta da Comlurb aceita pela categoria:

Reajuste salarial de 6% a partir de março;

Mais 2% nos salários em agosto;

Novo reajuste residual em novembro, correspondente à diferença do que for dado de reajuste pela Prefeitura do Rio aos servidores municipais;

Reajuste de 6% no tíquete alimentação;

Adicional de insalubridade de 20% para as APAs;

Conclusão da implantação do PCCS, retroativo a janeiro;

Em relação aos dias parados, cinco serão compensados e 3 dias descontados para quem seguiu a orientação do sindicato e retornou ao trabalho durante as chuvas;

ou 6 dias para quem permaneceu em greve direto.