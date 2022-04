Eleições: Freixo e Castro lideram disputa eleitoral pelo Governo do Rio

A corrida eleitoral para o Governo do Rio segue tecnicamente empatada entre Marcelo Freixo (PSB) e Cláudio Castro (PL). Segundo uma pesquisa do Datafolha, Freixo tem 22% das intenções de voto, enquanto Castro está com 18%. As eleições deste ano acontecem no mês de outubro.

Existe uma margem de erro de três pontos percentuais para mais ou menos, entre Marcelo Freixo e Cláudio Castro. Ou seja, ambos estão empatados tecnicamente. A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 7 de abril e ouviu 1.218 pessoas com 16 anos ou mais.

Veja dois possíveis cenários:

Cenário 1: sem André Ceciliano, Anthony Garotinho e General Santos Cruz e com resposta estimulada no 1º turno:

Marcelo Freixo (PSB): 22%

Cláudio Castro (PL): 18%

Rodrigo Neves (PDT): 7%

Eduardo Serra (PCB): 5%

Cyro Garcia (PSTU): 4%

Felipe Santa Cruz (PSD): 3%

Paulo Ganime (Novo): 2%

Cenário 2: com André Ceciliano, Anthony Garotinho e General Santos Cruz e com resposta estimulada no 1º turno:

Marcelo Freixo (PSB): 18%

Cláudio Castro (PL): 14%

Anthony Garotinho (União Brasil): 7%

Rodrigo Neves (PDT): 5%

Eduardo Serra (PSB): 4%

General Santos Crus (Podemos): 4%

Cyro Garcia (PSTU): 3%

André Ceciliano (PT): 2%

Felipe Santa Cruz (PSD): 2%

Paulo Ganime (Novo): 1%