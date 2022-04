Águas do Rio executa mais de 655 serviços na região leste do RJ com apoio das lideranças comunitárias

O vazamento de água na calçada da rua João Coladino, no bairro Tribobó, em São Gonçalo, era um problema para os moradores e comerciantes da localidade. Essa era uma situação que incomodava particularmente a João Sérgio, que além dos transtornos, ele não se conformava com milhares de litros de água tratada sendo desperdiçados diariamente. Por isso, ele viu no Afluentes o caminho para resolver o problema que já existia há meses.

Líder comunitário da região de Tribobó, João Sérgio de Azevedo, participa do Programa Afluentes, um canal direto de comunicação com as lideranças que apoiam na identificação das necessidades relativas à água e ao esgoto, agilizando as soluções. Os líderes ajudam a aproximar a empresa dos cidadãos. “Esse atendimento diferenciado de fato dá resultado. Eu participo bastante e já tive 16 pedidos atendidos. Eu envio as informações e a empresa toma as providências necessárias”, diz João.

O programa é desenvolvido pela área de Responsabilidade Social da Águas do Rio, que além de direcionar as demandas para os setores da concessionária, realiza ações de conscientização ambiental e da importância do consumo da água tratada e coleta e tratamento de esgoto para a saúde e qualidade e vida das pessoas.

Fabrício Antunes e Cristiano Deolindo trabalham no Afluentes fazendo a gestão das mensagens dos líderes comunitários que chegam por meio de WhatsApp. “Acompanhamos a entrada dos pedidos e estabelecemos o contato com as lideranças até a conclusão dos serviços. Assim vamos construindo um relacionamento de confiança. É muito satisfatório receber retornos dos líderes, porque percebemos que nosso trabalho impacta positivamente na vida das pessoas”, diz Fabrício.

Atualmente cerca de 400 líderes comunitários estão engajados no programa em Itaboraí, São Gonçalo, Maricá, Tanguá e Saquarema (3º distrito). Com a colaboração deles já foram executados 655 serviços prioritários, desde o início da operação dos serviços, em 1º de novembro de 2021.

Para a Anna Maria Quintanilha, representante da Associação de Moradores e Amigos de Santa Paula (AMASP), moradora do bairro de Maricá há 22 anos, essa é uma parceria de sucesso. “Este relacionamento com a empresa, no qual somos ouvidos e podemos expor as nossas necessidades, é excelente. Nós conhecemos as nossas dificuldades diárias e acredito que juntos podemos contribuir para o benefício de todos os moradores da região”, ressalta Anna.

Durante o ano, a equipe de Responsabilidade Social realiza encontros com as lideranças comunitárias. A iniciativa tem como objetivo estabelecer uma conversa individualizada para que as lideranças tirem dúvidas específicas e sugiram melhorias na região em que atuam.