Casa Fluminense recebe Medalha Tiradentes nesta sexta-feira (08)

A Casa Fluminense, espaço permanente para a construção coletiva de políticas e ações públicas para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com foco na redução das desigualdades, no aprofundamento da democracia e no desenvolvimento sustentável, receberá do deputado estadual Waldeck Carneiro (PSB), nesta sexta-feira (08), na Alerj, a Medalha Tiradentes, mais alta honraria do Estado do Rio de Janeiro. “Tenho muito orgulho de ter feito essa proposta através do nosso mandato, por poder homenagear um coletivo tão sério, que constrói políticas e ações públicas de promoção de direitos e cidadania, desenvolve estudos estratégicos e luta pelo desenvolvimento sustentável do Rio de Janeiro. Considero a Casa Fluminense uma das mais qualificadas e atuantes entidades da sociedade civil do nosso estado”, afirmou Waldeck.

Trabalho

Formada em 2013 por ativistas, pesquisadores e cidadãos identificados com a visão de um Rio mais integrado, a Casa Fluminense acredita que a viabilização desse horizonte passa pela afirmação de uma agenda pública aberta à participação de todos os fluminenses e destinada universalmente a todo o seu território e população, e não apenas às áreas centrais da capital.

A organização foi estruturada como associação civil sem fins lucrativos, autônoma e apartidária. Com efeito, funciona como eixo de uma rede de pessoas e organizações dedicadas a fomentar ações compartilhadas voltadas à promoção da igualdade, ao aprofundamento da experiência democrática e ao desenvolvimento sustentável no Rio, alcançando por inteiro na “cidade metropolitana” comum.

A Casa Fluminense defende uma agenda pública voltada universalmente a todo o território e população da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Além disso, desenvolve estudos relevantes sobre vários temas estratégicos de interesse metropolitano, que se tornaram referências para estudiosos e gestores públicos.