'7º Salão do Livro de Portugal' abre oportunidades para obras lançadas em português

A editora ZL Books acaba de confirmar as datas da sétima edição do Salão do Livro de Portugal 2022. Este ano, em duas cidades: Lisboa, nos dias 22 e 23 de junho e Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, nos dias 29 e 30 de junho. O salão promete reunir autores dos mais variados estilos literários, levando a cultura nacional para a Europa. O evento recebe escritores recém lançados no universo editorial, como profissionais já reconhecidos por suas obras. Para participar, basta ter um livro lançado no mercado, no idioma português. As inscrições vão até 01 de maio.

Organizado pela jornalista e gestora da ZL Books, Jô Ramos, que já tem mais de 9 obras lançadas, o destaque desta edição será a possibilidade de estar em duas cidades portuguesas. Na programação, os autores participantes terão um momento onde podem apresentar sua obra, seja com leitura de seus poemas, ou trechos que achem interessante ressaltar ao público. Haverá mesas com exposição e vendas dos livros de todos os escritores envolvidos. Ao final, acontecerá um coquetel exclusivo ao time de escritores.

De acordo com Jô Ramos, o escritor sempre busca explorar novas maneiras de fazer parte do mundo — seja através de suas ideias, tradições e cultura, por isso é importante a realização de encontros que possam proporcionar essa troca de pensamentos, além do intercâmbio cultural de países.

“Assim como as pessoas desenvolvem novos modos de expressão e de relações com os outros, as nações também criam uma imagem, uma personalidade. Se a imagem composta que está sendo projetada é atraente, ela servirá como um farol e seduzirá visitantes, investidores e visionários, por isso, nós escritores e pessoas ligadas à literatura temos o dever de avançar nos debates e nas motivações culturais”, defende a escritora.

Salão do Livro de Portugal 2022

Inscrições: até 01 de maio

Edição: Lisboa

Datas: 22 e 23 de junho 2022

Local: Casa Museu Amália Rodrigues

Horário: 11h às 19h.

Entrada: Gratuita para visitantes

Edição: Ilha de São Miguel, Açores, Ponta Delgada

Datas: 29 e 30 de junho

Local: Centro Natália Correia.

Horário: 11 às 19h.

Entrada: Gratuita para visitantes

Informações e inscrições pelo e-mail: zlbooks11@gmail.com