No próximo dia 09 de abril, sábado, às 8h, o Centro de Estudos do Hospital Icaraí abre suas portas para o PEMC (Programa de Educação Médica Continuada da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro - SOCERJ), seção regional leste. Para os profissinais da saúde que desejem participar é necessário realizar a inscrição no link https://socerj.org.br/pemc/.

A programação contará com atividades com os seguintes temas: Coração e Covid -19, sendo moderado pelo Dr. Bruno Bandeira; Caso Clínico Interativo – paciente idosa, com história prévia de infarto e AVE que chega na emergência com síncope, moderador: Dr. Evandro Tinoco.

Após o coffee-break haverá um Simpósio Satélite BSCI/SCITECH sobre angioplastia coronariana complexa protegida com apresentação do Dr. André Luiz Silveira Souza.

Sendo moderado pelo Dr. Claudio Catharina, do Hospital Icaraí, acontece a atividade de perguntas e respostas no consultório e encerramento com Dra. Joelma Dominato Rocha Carvalho, Diretora Científica Seção Regional Leste Fluminense.

Serviço:

Programa de Educação Médica Continuada da SOCERJ

Local: Centro de Estudos do Hospital Icaraí

Horário: 8h

Endereço: R. Marquês de Paraná, 233 – 13º andar - Centro, Niterói

Para mais informações, o telefone da SOCERJ: (21) 2552-1868.