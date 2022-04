'Nova era' do Clube Mauá inicia oficialmente neste domingo (10)

O Clube Esportivo Mauá está pronto para o começo de uma nova era. No próximo domingo (10), um novo Conselho Deliberativo, presidido por Ailton Guimarães, assume o clube dando posse ao presidente reeleito Alberto Goldstein.

Atualmente, o Clube Mauá é considerado o maior do município de São Gonçalo, sobretudo após a venda do patrimônio e o tombamento pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) do tradicional Clube Tamoio, fundado em 1917.

O presidente reeleito, Alberto Goldstein, cujo novo mandato vai até 2026, discorreu sobre suas expectativas para a revitalização e o futuro do Clube Mauá, que em agosto deste ano completa 85 anos de história.

“Nossas prioridades são resgatar os sócios antigos e atrair novos sócios. Hoje temos uma equipe de marketing, um site muito bem elaborado e redes sociais bem interessantes, estamos nos organizando para a volta dos grandes eventos, entrando em contato com empresários de diversos segmentos e, na pandemia, reformamos a quadra, o campo sintético e o gramado, com a próxima etapa sendo a reforma da sede social. [Então, a expectativa é de que], com as reformas e os grandes eventos, os associados e o público voltem a frequentar o clube, tanto na área social quanto na esportiva.”, explicou Goldstein.

A cerimônia, aberta aos associados da agremiação, será na sede social do Clube Mauá, na Avenida Presidente Kennedy, 635, no Centro de São Gonçalo, neste domingo (10) às 10h.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca