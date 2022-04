Audiência pública na Câmara de SG debate reabertura de Feira Nordestina

Nesta quarta-feira, dia 6, com as dependências da Câmara Municipal lotada, ocorreu a Audiência Pública sobre a Feira Nordestina de São Gonçalo. A atividade foi organizada pelo Vereador Prof. Josemar e teve como objetivo central o retorno das atividades do equipamento cultural sediado em Neves. O evento contou na mesa com representação da Secretaria Municipal de Cultura, de Obras, do Conselho Municipal de Cultura, dos feirantes e da Associação de Moradores de Neves.

O Vereador Prof. Josemar, que presidiu a Audiência, disse que defender a reabertura da feira é valorizar a cultura, defender o emprego, o lazer e o turismo na cidade. “A reabertura da Feira é algo fundamental, pois é garantia de cultura, arte e lazer para a população, bem como a manutenção dos empregos. Já passou da hora de abrirmos.” Para o Feirante Jean Vieira, os mesmos estão passando por dificuldades, e a volta às atividades será a garantia de renda. "Queremos a reabertura, pois estamos passando por dificuldades”.

Representando o Executivo Municipal, estiveram o Secretário de Obras Ecidemar Junior, o Subsecretário de Cultura Beto Baiano e o Subsecretário de Turismo Eric Rodrigues, que garantiu a reabertura do Centro de Tradições Nordestinas para o mês de maio. “A nossa intenção era abrir no início do mês, mas algumas questões ainda estão pendentes para o pleno funcionamento.”

Entre os principais encaminhamentos, apresentados na audiência, estão: a transformação da Feira Nordestina num patrimônio imaterial da cidade de São Gonçalo, a anistia das taxas dos feirantes do ano 2021 e a reabertura para até o último sábado de maio.

Nordestinos ilustres da cidade são homenageados durante Audiência.

A reunião começou às 10h15 e teve término às 13h45, concluindo um intenso e rico debate entre representantes da mesa, feirantes, população e movimentos sociais, que se manifestaram sobre o tema. Durante a audiência houve homenagens a personalidades nordestinas que contribuem para a valorização e difusão da cultura nordestina.

A centralidade da valorização da cultura nordestina se demonstrou também em outros encaminhamentos: o Vereador que conduziu o evento também protocolou projetos de Lei para incluir o dia de inauguração da Feira Nordestina de Neves no Calendário Oficial da Cidade e para transformar a localidade em patrimônio imaterial de São Gonçalo. Para além disso, também protocolou um projeto para criar um Título de Mérito Legislativo para pessoas que valorizem e difundem a cultura nordestina, chama Título de Mérito Legislativo Severo, Embaixador Nordestino, em homenagem a Severino Pereira dos Santos, fundador de uma Embaixada Nordestina em São Gonçalo, no bairro do Laranjal.