Cabo Frio sedia 1ª etapa do Circuito Va’a Costa do Sol no fim de semana

A Praia das Palmeiras, em Cabo Frio, vai receber neste sábado (9) e no domingo (10) a 1ª etapa do Circuito Va’a da Costa do Sol. O evento de canoagem tem o apoio da Prefeitura de Cabo Frio. As atividades acontecerão das 7h às 18h.

Segundo a secretária de Turismo, Esporte e Lazer de Cabo Frio, Katyuscia Brito, o evento vai fazer com que centenas de competidores passem o fim de semana na cidade, movimentando a economia local.

“Essa competição de canoagem traz centenas de participantes, são cerca de 500 atletas, fora os familiares que acompanham. Esses eventos esportivos agregam muito valor e essa programação vai fortalecer o comércio da orla das Palmeiras. Cada quiosque vai preparar um prato específico que será comercializado nos dias de competição. Nossa ideia é que esse evento se fortaleça e entre no calendário de eventos da cidade”, afirma Katyuscia.

A etapa inicial terá modalidades de canoagem OC6, OC2, OC1 e V1. O circuito regional passará ainda por municípios como Macaé, São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande. As etapas estão previstas para serem realizadas até o mês de outubro.