Após morte por leptospirose, Petrópolis alerta população sobre cuidados

A Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis está reforçando o alerta a população para que procure uma unidade de saúde em caso de suspeita de leptospirose. Desde o início do ano, 192 casos suspeitos da doença foram notificados pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde. Destes, 19 foram confirmados, 61 descartados e um óbito foi registrado.

“Há ainda 112 casos suspeitos aguardando o resultado de exame do LACEN (Laboratório Central de Saúde Pública). Temos reforçado os alertas, principalmente, por conta das chuvas que atingiram a cidade nos dias 15 de fevereiro e 20 de março. Isso porque, os sintomas podem aparecer até 30 dias depois do contato com a água e lama das enchentes”, explica o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.

O secretário de Saúde frisa que a intenção da Secretaria é garantir que as pessoas busquem atendimento médico logo nos primeiros sinais da doença. Entre os sintomas da leptospirose se destacam a febre, dores no corpo e na cabeça.

“No caso de aparecimento dos sintomas, a pessoa deve procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua casa, Pronto Socorro ou hospitais para avaliação médica, pois não existe vacina contra a leptospirose”, orienta a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Alessandra Sauan.