Maricá+Verde distribuirá mudas de plantas na passarela do Caxito

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cidade Sustentável, vai distribuirá 100 mudas nativas da Mata Atlântica à população do bairro Caxito, a partir das 9h30 desta quinta-feira (07/04). A iniciativa do projeto Maricá+Verde será na passarela do Caxito, com funcionários fazendo a doação de mudas de ipê-rosa, ipê-amarelo, goiabeira, nêspera, palmeira, aroeira, areca-bambu, entre outras espécies.

O projeto completou oito anos no mês de abril e auxilia no reflorestamento da cidade. Nesse período, foram doadas cerca de 45 mil mudas à população, além de cultivadas 80 mil plantas em ações de reflorestamento, realizadas próximo a rios e áreas de proteção ambiental. Essas ações estimulam a conscientização ambiental e reforçam o compromisso do município em proteger os recursos naturais.

Uma parceria entre a Prefeitura de Maricá e o Programa Florestas do Amanhã, iniciativa da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade (SEAS), tem como objetivo reflorestar hectares de Mata Atlântica, com o plantio de mudas em unidades de conservação do território fluminense. Por meio da parceria, foram feitos plantios em uma área de 25 hectares, o que compreende o tamanho de 25 campos de futebol, nos bairros Caxito, Parque Nanci e também no Manu Manuela.

O projeto

A principal atividade do Maricá+Verde junto à população é a visita ao seu bairro. A cada semana, são distribuídas cerca de cem mudas aos moradores, sempre em localidades diferentes da cidade, entre as espécies ipê, aroeira, nêspera, goiabeira, guapuruvu, grumixama, pau-brasil, palmeira e espinheira.