Niterói não tem mais nenhum paciente internado com Covid-19, seja na rede pública ou nas unidades privadas de saúde. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (6) pelo prefeito Axel Grael durante uma live nas redes sociais. A Prefeitura já havia suspendido, na sexta-feira (1), a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos e fechados.

Niterói apresenta, atualmente, a maior cobertura vacinal da Região Metropolitana do Rio. A taxa de positividade dos testes na cidade, que chegou a 50% no início deste ano, está abaixo de 3%. O município também iniciou, nesta segunda-feira (4), a aplicação da quarta dose, ou segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19, de acordo com um calendário por idade.

A imunização contra Covid-19 está disponível em quatro policlínicas da cidade, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, com entrada até as 16h. Crianças e adolescentes seguem se vacinando com a segunda dose, e os adultos com a terceira dose.

O prefeito Axel Grael lembrou que a batalha contra a Covid no município foi histórica, e que a Prefeitura fez tudo que estava ao alcance da administração pública para que Niterói superasse esse momento tão difícil.

“Estou muito aliviado. A gente olha para trás e vê tudo que passamos. Nós na administração municipal e o cidadão de Niterói, que também fez a sua parte para superar esse momento tão difícil. Sem dúvida, foi o maior desafio da nossa geração enfrentar essa pandemia que, infelizmente, ceifou a vida de tanta gente. Chegar a esse momento, em que não temos ninguém internado com Covid em nosso município, é ter um sentimento de que nós vencemos essa pandemia”, celebrou Grael.

A subsecretária de Saúde de Niterói, Camila Franco, agradeceu aos servidores municipais da área de Saúde. Ela enfatizou que estes profissionais “lutaram incansavelmente dentro das trincheiras” e reforçou a importância de manter os cuidados e o Plano Nacional de Imunização.

“Nas comunidades, na atenção básica, nas unidades de saúde, nos hospitais públicos e privados. Temos que agradecer a todos os trabalhadores do Sistema Único de Saúde de Niterói que foram incansáveis, dia e noite atendendo à população, de casa em casa, acolhendo quem não podia estar junto a familiares internados. Fomos uma só força para evitar as mortes no nosso município. Sem vocês não seria possível, mesmo com todas as estratégias inovadoras que Niterói pôs em prática. É uma conquista enorme para a população que aderiu fortemente a todas as medidas propostas”, destacou Camila.

Apesar da boa notícia da ausência de pessoas internadas com Covid, a Secretaria Municipal de Saúde reforça a recomendação de uso dos equipamentos de proteção para grupos de risco e também em ambientes de atendimento médico e nos transportes públicos coletivos. Ficam mantidas as orientações sobre medidas de proteção à vida, como higienização das mãos e ventilação dos ambientes.

Locais de vacinação da quarta dose ou segunda dose de reforço para idosos a partir de 80 anos:

- Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

- Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

-Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

-Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.