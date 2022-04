Niterói arrecadou doações para Maricá depois de serem atingidas pelas chuvas

A Campanha Niterói Solidário, feita pela Prefeitura de Niterói, vem arrecadando muitas doações para ajudar os municípios do estado do Rio, que sofreram algum impacto causado pelas chuvas fortes desde o começo do ano. Maricá e outras cidades receberam essas doações.

Durante esta quarta-feira (6), mil litros de água mineral foram entregues para Nova Iguaçu. Já no último final de semana, 2,3 toneladas de alimentos e 1,2 toneladas de água foram entregues em Maricá e Queimados.

Toda a população pode doar água mineral, alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza nos postos de coletas, que ficam no Centro (Caminho Niemeyer), Icaraí (Clube Central) e Região Oceânica (Shopping Itaipu Multicenter), de segunda a sexta, das 10h às 16h.

A primeira-dama do município, Christa Grael, coordenadora da campanha, ressalta a solidariedade niteroiense e como isto vem ajudando a todos e não apenas os moradores da cidade, mas principalmente como isso ajuda os municípios.

“Unir esforços nesse momento é fundamental para amparar as famílias que sofrem com as tragédias causadas pela chuva. Recentemente, arrecadamos cerca de 30 toneladas de mantimentos para ajudar Petrópolis, o que mostrou o quanto o niteroiense se sensibiliza por causas como essa. Agora, mais uma vez, precisamos da solidariedade e união da população para ajudar outras cidades que passam por essa triste situação. Quem puder, doe”, disse Christa.

Na quinta-feira (7), as equipes da Prefeitura de Niterói enviarão as doações para os municípios. São alimentos, itens de higiene e limpeza, como foi solicitado.

“Fomos o primeiro auxílio que a cidade de Queimados recebeu. Além disso, Nova Iguaçu também solicitou a nossa ajuda”, destaca Elton Teixeira, secretário de Assistência Social e Economia Solidária.

Os postos de coleta são:

Fixos nos equipamentos culturais: Teatro Municipal, MAC, Sala Nelson Pereira dos Santos (Reserva Cultural) e Teatro Popular.

Campanha para os municípios atingidos pelas chuvas: Caminho Niemeyer (Centro), Clube Central (Icaraí) e Shopping Itaipu Multicenter (Região Oceânica), de segunda a sexta, das 10h às 16h.