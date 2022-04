Governo anuncia bandeira verde na conta de luz e redução na tarifa

O Governo Federal anunciou, na noite desta quarta-feira (6), que conta de luz terá redução de cerca de 20% e entrará em bandeira verde a partir do dia 16 de abril. A decisão se deu após o aumento do volume dos reservatórios neste ano.

Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comentou a decisão: "Com o esforço de todos os órgãos do setor elétrico, conseguimos superar mais esse desafio e o risco de falta de energia foi totalmente afastado. Os reservatórios estão muito mais cheios do que no ano passado. Os usos múltiplos da água foram preservados".

Com isso, chega ao fim, no dia 15 de abril, a bandeira Escassez Hídrica nas contas de luz, com taxa de R$ 14,20 a cada 100 quilowatts-hora consumidos. Em 2021, o Brasil enfrentou a pior seca dos últimos 91 anos.

Segundo o Ministério de Minas e Energia, com os reservatórios cheios e a manutenção das atuais condições de chuva, a perspectiva é de bandeira verde até o final do ano.