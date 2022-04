Escritora de São Gonçalo lança seu novo livro “Dandara”

A escritora Janaína Oliveira, moradora de São Gonçalo, lançou seu novo livro chamado “Dandara, a guerreira de palmares”. A ideia surgiu a partir de uma especialização que a escritora fez na IFRJ e conheceu a história de Dandara.

“Eu sou uma mulher negra que se reconheceu enquanto tal apenas na fase adulta. Eu nunca tive contato com personagens negros, retratados de forma positiva, durante a minha vida acadêmica. Então sempre tive dificuldades em me aceitar. Em valorizar a cor da minha pele, meus cabelos, meus traços. Só na pós-graduação latu senso comecei a ter acesso a esse tipo de conteúdo.”, disse Janaína.

O livro conta a história de Dandara, uma mulher negra que segue sua incansável luta na defesa do Quilombo dos Palmares e a busca pela liberdade, a qual deixou sementes espalhadas até o dia de hoje.

O protagonismo da mulher negra e do povo negro está presente do início ao fim no livro. O foco não é apenas na luta em prol da liberdade, mas na riqueza da história, da cultura, dos saberes e a importância e o legado dos ancestrais.

“O livro foi construído a partir das informações que encontrei sobre a Dandara. A ideia era construir uma personagem com a qual as crianças negras pudessem se identificar e ajudar na construção de sua identidade etnico-racial.”, complementou a escritora.

A pré-venda do livro vai até o dia 30 de abril e o preço é de 25 reais.