'E a chuva levou': em Itaboraí, buracos aparecem após chuva varrer 'retoque'

Moradores da Rua José Fernandes Menon, no bairro Venda das Pedras, em Itaboraí, estão com um verdadeiro problema para chegar em suas casas. A questão é que em alguns pontos o caminho é praticamente inacessível por conta dos buracos e as grandes crateras que são resultado da ação da chuva, mas também do descaso do poder público com os moradores.

A rua fica a poucos metros de distância do centro comercial de Itaboraí, mas não parece receber o mesmo nível de atenção que as ruas principais e transversais ao 'coração' da cidade. Segundo a comerciante Aline Vasconcelos, que trabalha em um comércio no início da rua, a prefeitura passou recentemente no local e cobriu o local com britas para amenizar a aflição dos moradores, mas pouco adiantou.

"Ele vieram aqui umas semanas atrás, passaram com uma máquina e jogaram uma britas na rua pra dar um jeito, amenizar a situação, mas não adiantou muita coisa, porque veio a chuva e carregou tudo. Aí estão os buracos de novo e as britas espalhadas aí na rua.", disse a vendedora. "Essa é só mais uma das ruas esburacadas por aí, essa aqui é um tapete comparada com onde moro, lá no Retiro. Quem não mora assim perto do centro tá abandonado.", completou.

Em resposta, a prefeitura, por meio de assessoria de imprensa, informou que "a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP) iniciou, desde a última segunda-feira (04/04), intervenções de melhorias na Rua José Fernandes Menon. Entre os serviços levados para a localidade, estão operações de patrolamento e manutenção de iluminação pública. A SEMSERP ressalta que diversas ruas da região que engloba Venda das Pedras, Quissamã e Beira Rio já receberam ações de melhorias, como pavimentação, drenagem e manutenção. Vale destacar que a SEMSERP continua avançando diariamente com obras e melhorias de infraestrutura para todos os distritos do município".