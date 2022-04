Academia Gonçalense de Letras (AGLAC) empossará novos 'imortais'

A Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências (AGLAC), irá realizar uma cerimônia, no próximo dia 28 de abril, onde serão empossados novos imortais dos anos 2020 e 2021. O local do evento será no Salão Nobre do ICBEU, no bairro Zé Garoto.

Serão ao todo quatro empossados na ocasião, e um deles será Erick Bernardes, professor e escritor de 44 anos. Ele é o escritor da trilogia “Cambada: crônicas de papa-goiabas”, e ocupará a cadeira de número 27.

“As minhas expectativas são enormes, o entusiasmo tem se misturado à ansiedade. No entanto, é uma sensação gostosa, oportunidade que chega numa fase interessante da minha vida, quando acabo de entrar para o serviço público municipal e a entrada na academia gonçalense vem engrossar esse caldo chamado satisfação.”, disse Erick.

| Foto: Divulgação





Outro a ser empossado será Zé Salvador, um poeta cordelista parceiro de letras de Erick. Ele que é um dos maiores expoentes da literatura de cordel no Brasil, ocupará a cadeira de número 23.

“Fiquei feliz demais em assumir essa cadeira. Eu nunca tive um sonho de ser acadêmico de nenhuma academia, mas com o decorrer do tempo e com o meu trabalho desenvolvido, acabei me inscrevendo e a academia me aceitou. Isso representa demais no meu currículo.”, comentou Zé Salvador.

Claudio Joaquim e Caetano Tropiano serão os outros dois empossados no evento, ocupando respectivamente as cadeiras 19 e 52. A cerimônia tem previsão de iniciar às 18h e terminar às 21h.

O endereço é Rua Dr. Francisco Portela, 2772, Zé Garoto. O evento será aberto ao público.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca