Legião da Boa Vontade (LBV) doa kits pedagógicos em São Gonçalo

A Legião da Boa Vontade (LBV), por meio de seu programa “Rede Sociedade Solidária”, realizou a entrega de kits de material pedagógico dentro da Campanha “LBV - Educação: Futuro no Presente” às crianças de famílias de baixa renda na cidade de São Gonçalo.

Cada kit é composto com itens de acordo com a faixa etária do público atendido, como: estojo, lápis, canetas, apontador, borrachas, tesoura, tubos de cola, tinta guache, cadernos, mochila, régua, entre tantos outros materiais.

Para a LBV, investir na educação é eficaz combate à pobreza. Além de amenizar o orçamento das famílias, de contribuir para o desenvolvimento das capacidades cognitivas dos atendidos, a iniciativa estimula o estudo como forma de transformação social.

Em todo Brasil serão entregues 20 mil kits de material, segundo a organização. Para doar, basta acessar o site www.lbv.org.br.