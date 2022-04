Marca chinesa anuncia terceira edição no Brasil do 'Xiaomi Fan Festival'

Para comemorar o aniversário de 12 anos da marca, a Xiaomi, terceira maior fabricante de smartphones do mundo, realiza, pela terceira vez no país, o “Xiaomi Fan Festival 2022”. A ação acontece entre os dias 06 e 12 de abril e contempla descontos em produtos que trazem mais praticidade para o dia a dia. Os descontos estarão disponíveis no e-commerce oficial da marca www.mibrasil.com.br e nas sete lojas físicas*, localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Salvador.

Com objetivo de empolgar sua legião de fãs, a Xiaomi separou alguns itens do seu tradicional ecossistema com desconto de até 47%. Com destaque para o Fone de Ouvido Bluetooth Mi True Wireless Earbuds Basic 2, que equipado com um processador com tecnologia bluetooth 5.0, o Earbuds aumenta a estabilidade das conexões em ambientes internos e externos, oferecendo mais possibilidades de comunicação para a rotina de trabalho, treinos e lazer.

Para os praticantes de exercícios físicos, produtos como a Mi Body Composition Scale 2, balança inteligente que apresenta 13 parâmetros de composição corporal, e a Smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite, que auxilia nos esportes indoor e outdoor como um personal trainer, também estão na lista da campanha.

Para o gerente de marketing da marca no país, Thiago Araripe, essa é uma das datas mais importantes para a Xiaomi. “Estamos sempre pensando em formas para facilitar ainda mais o dia a dia do nosso consumidor. Neste ano, acrescentamos os descontos também nas lojas físicas localizadas em três regiões do país para proporcionar uma experiência imersiva com nossos produtos, apresentando todas as funcionalidades que a tecnologia da Xiaomi pode proporcionar”, afirma Araripe.

As Lojas físicas são localizadas nos shoppings Ibirapuera, Center Norte e Morumbi, em São Paulo, ParkJacarepaguá e BarraShopping, no Rio de Janeiro, ParkShoppingBarigüi, em Curitiba, e Salvador Shopping, na capital baiana.

Para ter acesso a mais informações da campanha, o site é https://www.mibrasil.com.br/.