Assaí anuncia conversão de lojas do Extra Hiper no Rio de Janeiro e em São Gonçalo

O Assaí Atacadista anuncia o início do processo de conversão de quatro pontos comerciais do Extra Hiper no Estado do Rio de Janeiro, cujos direitos de exploração passaram à Companhia após a conclusão das negociações pendentes. O Assaí executará a reforma das unidades para se transformarem em novas lojas do formato de atacarejo, em linha com a atual geração de unidades da Companhia. As lojas estão localizadas na capital e também em São Gonçalo. (confira a relação completa de lojas abaixo).

No total, serão até 70 lojas Extra Hiper (entenda o processo de compra abaixo) e o processo de conversão se dará em dois blocos: o primeiro (com até 40 unidades) em 2022 e as demais em 2023. A divisão acontecerá nos próximos meses e, tão logo, for definida, a Companhia comunicará as datas de inaugurações ao público. Com isso, o Assaí dá continuidade à sua sólida estratégia de expansão, com a meta de alcançar 300 lojas em 2023. Atualmente, a empresa conta com 216 unidades e já realizou a inauguração de quatro novas lojas orgânicas (quando o projeto é construído totalmente do zero) somente neste primeiro trimestre.

NOVOS EMPREGOS

O acordo também trará benefícios para as economias de cada região com a geração de empregos e renda. Isso porque uma loja Assaí demanda 50% mais postos do que uma unidade do Extra Hiper. Além disso, milhares de trabalhos também serão gerados com as contratações em construção civil para o processo de reforma das 70 lojas – em cada uma são necessários, em média, 350 profissionais. Cada loja gera, entre diretos e indiretos, cerca de 500 novas vagas de trabalho.

E para que o processo de transição inclua os(as) antigos(as) colaboradores(as) do Extra Hiper, todos(as) aqueles que manifestaram interesse em trabalhar no Assaí terão prioridade nos processos seletivos das futuras lojas assim que iniciados. A seleção ainda não foi iniciada e será comunicada, cidade a cidade, tão logo isso ocorra.

ENTENDA O PROCESSO DE COMPRA

O processo de conversão faz parte do acordo, anunciado em outubro, para a aquisição de até 70 pontos comerciais do Extra Hiper. “Estamos falando de alguns dos melhores pontos comerciais dentro dos principais centros urbanos do Brasil, e que seriam irreplicáveis nos dias de hoje em razão da densidade imobiliária nessas regiões”, explica Belmiro Gomes, Presidente do Assaí. Além de estarem em polos econômicos e cidades referência em todo o Brasil, os pontos estão presentes principalmente em regiões centrais, com grande adensamento populacional e amplamente conhecidos pelo público consumidor.

“Este movimento representa um marco fundamental na trajetória de crescimento do Assaí. E a partir deste ano, vão nos permitir alcançar cada vez mais pessoas para entregarmos o nosso modelo de negócios com preços baixos e uma experiência superior em atacarejo. Também geraremos novos empregos, o que beneficiará positivamente milhares de famílias brasileiras”, complementa o executivo.

Nos últimos cinco anos, outras 25 lojas do Extra Hiper já haviam sido convertidas em Assaí. O histórico mostra que uma unidade convertida, além de apresentar maturação acelerada, proporciona faturamento três vezes superior ao obtido no formato hipermercado

RELAÇÃO DE LOJAS

Loja UF Município Endereço Área de Vendas (m²) Extra Maracanã RJ Rio de Janeiro R. Jose Higino, 115 6.073 Galeão RJ Rio de Janeiro Estr. do Galeao, 2700 7.618 São Gonçalo Centro RJ São Gonçalo Av Presidente Kennedy, 429 4.209 Extra Carioca RJ Rio de Janeiro Av Vicente de Carvalho, 909 5.080

Sobre o Assaí Atacadista

O Assaí é uma empresa de atacarejo que atende pequenos(as) e médios comerciantes e consumidores(as) em geral que buscam economia tanto na compra de itens unitários, como em grande volume. Com crescimento de 15,8% em receita bruta em 2021, está presente nas cinco regiões do País com 216 lojas distribuídas em 23 estados (mais o Distrito Federal). É um dos maiores empregadores do segmento privado do país com mais de 60 mil colaboradores e, mensalmente, recebe 30 milhões de clientes em suas lojas. Em 2021 passou a ser listado na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), sendo a ação mais valorizada no mês de estreia das negociações, com alta de 402%. Além disso, é negociada também na bolsa de Nova York (NYSE). O Assaí está entre as 20 marcas mais valiosas do país em ranking anual promovido pela Interbrand e está na 17ª colocação entre os maiores faturamentos em receitas líquidas do país.