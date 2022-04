Professora Niteroiense lança livro solo com mais de 50 poemas

Uma professora niteroiense resolveu reunir mais de 50 poemas autorais que falam de sua trajetória e dos temas que rodeiam sua vida em um livro denominado 'Existências'. O projeto, lançado no final de fevereiro de 2022, começou a ser desenvolvido antes da pandemia, mas ainda sim tem um traço do isolamento social causado pela Covid-19. Ao O SÃO GONÇALO, Cláudia Nascimento, de 57 anos, que é a autora da obra, contou como foi escrever esse livro e como as palavras dele impactam sua vida.

"Nesses 53 poemas eu trabalhei com temáticas principais como força, sobrevivência, busca pela esperança e um pouco do movimento social que passa pela minha trajetória como uma mulher preta e ativista. Mas, certamente não tem só esses assuntos, é uma união de temas contemporâneos. Eu comecei a escrever alguns poemas antes da pandemia e outros desenvolvi na pandemia", afirmou ela que é formada em Letras pela UERJ e Produção Cultural pela UFF, além de ser pós-graduada em Leitura e Produção de Textos, em Literatura Brasileira. Ela também é pós-graduanda em Ensino de Histórias e Culturas Africanas e Afro-Brasileiras. Cláudia é professora da rede pública estadual.

O livro tem 53 poemas | Foto: Divulgação

O livro também já foi lançado em um evento na Sociedade Taoista do Brasil, no Cosme Velho, bairro do Rio de Janeiro.

Cláudia possui outros textos publicados em outras obras, como o livro Ventres. Ela é coordenadora do projeto Olhares Femininos e Territórios Culturais e venceu o Prêmio Paulo Freire em 2018.

Quem quiser comprar o exemplar pode pagar o valor de R$ 45 para Cláudia através de transação bancária pelos seguintes dados:

Nome do titular: Cláudia Nascimento

Agência: 0001

Conta: 29323155-6

Banco: 0260 (Nu Pagamentos S.A.)

Chave Pix: claumartinsnit@yahoo.com.br

Após a transação, o comprovante deve ser enviado para a autora através de seu Whatsapp (21) 99489-0405 ou pelo Instagram (@claudianascimento.12) e, em seguida, ela fará o contato para a entrega do livro.