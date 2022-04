Veja a lista das dez pessoas mais ricas do mundo

A revista Forbes divulgou nesta terça-feira (5) uma lista das pessoas mais ricas do mundo. Em primeiro lugar se encontra o empresário e dono da Tesla e da Space X, Elon Musk, que tem uma fortuna avaliada em US$ 219 bilhões (R$ 1,021 trilhão). É a primeira vez que Musk, que ganhou US$ 68 bilhões em um ano, assume a liderança.

Em segundo está Jeff Bezos, fundador da Amazon, com fortuna avaliada em US$ 171 bilhões (R$ 797,25 bilhões). Na terceira posição, Bernard Arnault, dono da Luis Vuitton, tem patrimônio avaliado em US$ 158 bilhões (R$ 736,64 bilhões).

De 236 nomes listados pela Forbes, duas novas caras apareceram: a da cantora Rihanna (US$ 1,7 bilhão) e o cineasta Peter Jackson (US$ 1,5 bilhão).

Acompanhe a lista dos 10 mais ricos do mundo:

1º Elon Musk (Tesla e Space X): US$ 219 bilhões

2º Jeff Bezos (Amazon): US$ 171 bilhões

3º Bernard Arnault (Luis Vuitton): US$ 158 bilhões

4º Bill Gates (Microsoft): US$ 129 bilhões

5º Warren Buffett (Berkshire Hathaway, de investimentos): US$ 118 bilhões

6º Larry Page (Google): US$ 111 bilhões

7º Sergey Brin (Google): US$ 107 bilhões

8º Larry Ellison (Oracle): US$ 106 bilhões

9º Steve Ballmer (Microsoft): US$ 91,4 bilhões

10º Mukesh Ambani (Reliance Industries): US$ 90,7 bilhões