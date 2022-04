App de corridas particulares cria nova função após acidente com o ex-BBB

Logo depois do acidente que Rodrigo Mussi, ex-BBB se envolveu, a empresa de corridas particulares, 99, estreou uma nova função, a funcionalidade é para motoristas parceiros. O piloto agora poderá cancelar a corrida caso o passageiro não use o cinto de segurança.

De acordo com a imprensa, está função já está disponível para os motoristas, que se acharem necessário podem cancelar a corrida, não ocorrendo nenhuma penalidade para o condutor. Também terá um espaço dedicado para todos os usuários reportarem as viagens sem cinto de segurança. A empresa ainda falou que quem desrespeitar as regras, receberá um alerta educativo, caso ocorra mais de uma vez, o usuário poderá ter sua conta bloqueada.

"A 99 está ampliando seus esforços para a conscientização da importância e obrigatoriedade do uso do cinto de segurança em todas as corridas – curtas e longas. Dentre as medidas, iniciamos ações massivas de educação e iremos aprimorar as nossas políticas para manter o ambiente mais seguro para todos os usuários. Já implementamos banners de avisos adicionais pedindo o uso do cinto de segurança antes e no início das corridas. Em breve, mensagens de voz também serão adicionadas para esse reforço. Trabalhamos todos os dias pela nossa comunidade, reforçando direitos e deveres, respeito e cuidado, para um ambiente seguro para todas e todos", diz a nota do 99.